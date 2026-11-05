Kymenlaakson hyvinvointialue

Aluevaltuusto päätti lakkauttaa Lauttarannan ja Muuraskodin kotiutusyksiköt

6.11.2026 10:12:25 EET | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

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Kotiutusyksiköt lakkautetaan vaiheittain kevään 2027 aikana.

Aluevaltuuston kokouksessa tehtiin muutosesitys, jonka mukaan muun muassa kotiutusyksiköiden lakkauttamiselle varattaisiin aikaa vuoden 2027 loppuun asti. Äänestyksessä aluehallituksen pohjaesitys sai 45 ääntä ja muutosesitys 14 ääntä, joten pohjaesityksestä tuli aluevaltuuston päätös.

Aluevaltuusto käsitteli asiaa kokouksessaan 6.11.2026.

Yhteyshenkilöt

Kymenlaakson hyvinvointialue

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Lauttarannan ja Muuraskodin kotiutusyksiköitä ehdotetaan lakkautettaviksi22.10.2026 18:23:36 EEST | Tiedote

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitukselle ehdotetaan, että yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena Lauttarannan ja Muuraskodin kotiutusyksiköt lakkautetaan. Asiakkaiden palvelujen jatkuvuus turvataan yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin perustuen. Tavoitteena on sujuvoittaa palveluketjuja, lyhentää tarpeettomia hoitojaksoja ja kohdentaa voimavaroja kotona asumista tukeviin palveluihin. Aluehallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 27.10.2026.

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