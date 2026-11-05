Aluevaltuusto päätti lakkauttaa Lauttarannan ja Muuraskodin kotiutusyksiköt
6.11.2026 10:12:25 EET | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Kotiutusyksiköt lakkautetaan vaiheittain kevään 2027 aikana.
Aluevaltuuston kokouksessa tehtiin muutosesitys, jonka mukaan muun muassa kotiutusyksiköiden lakkauttamiselle varattaisiin aikaa vuoden 2027 loppuun asti. Äänestyksessä aluehallituksen pohjaesitys sai 45 ääntä ja muutosesitys 14 ääntä, joten pohjaesityksestä tuli aluevaltuuston päätös.
Aluevaltuusto käsitteli asiaa kokouksessaan 6.11.2026.
Yhteyshenkilöt
Anu SalonensosiaalipalvelujohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:02 0633 4300anu.salonen@kymenhva.fi
Mari KuusistojohtajaylihoitajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:02 0633 2921mari.kuusisto@kymenhva.fi
Christa CarpelanAluevaltuuston puheenjohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:050 406 3763christa.carpelan@luottamus.kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
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