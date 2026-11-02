Talvirenkaat ovat osa liikenneturvallisuutta – laiminlyönti voi vähentää vakuutuskorvausta

– Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että autossa on sääolosuhteisiin sopivat hyväkuntoiset renkaat. Renkaiden vaihto ei perustu pelkästään kalenteriin, vaan ennen kaikkea turvallisuuteen, Pohjantähden korvausasiantuntija Jaana Palonen muistuttaa.

Ajoneuvon voi vakuuttaa erilaisten riskien, esimerkiksi törmäyksen varalta. Korvattavuuteen sekä korvauksen määrään vaikuttavat oleellisesti myös vakuutusyhtiön suojeluohjeiden noudattaminen. Suojeluohjeen mukaan ajoneuvossa tulee muun muassa olla keliolosuhteisiin soveltuvat renkaat.

– Jos suojeluohjeita on jätetty noudattamatta ja laiminlyönti on aiheuttanut vahingon tai vaikuttanut sen laajuuteen, voi vakuutusyhtiö alentaa maksettavaa korvausta. Vähennyksen määrä on tyypillisesti 30 prosenttia, mutta arviointi on aina tapauskohtaista. Jos siis autossa on esimerkiksi kesärenkaat ja ajaa tieltä ulos talvirenkaiden käyttöaikana, vahingonkorvausta voidaan mahdollisesti vähentää, Palonen kertoo.

Millaiset ovat turvalliset talvirenkaat?

Nastat vai kitkat?

Talvirenkaita on kahdenlaisia: nastallisia ja nastattomia. Nastalliset renkaat tarjoavat jäisillä teillä paremman pidon, mutta niiden käyttö kuluttaa tienpintoja enemmän. Nastattomat eli kitkarenkaat toimivat parhaiten lumisilla teillä.

Tarkasta kulutuspinta ajoissa.

Talvirenkaiden uran lakisääteinen minimisyvyys on 3,0 mm. Turvallisuussyistä renkaat olisi hyvä vaihtaa uusiin jo silloin, kun urasyvyys alittaa 4–5 millimetriä, sillä pito ja ominaisuudet lumessa sekä sohjossa heikkenevät merkittävästi ennen lain minimirajan saavuttamista.

Talvirenkaiden uran lakisääteinen minimisyvyys on 3,0 mm. Turvallisuussyistä renkaat olisi hyvä vaihtaa uusiin jo silloin, kun urasyvyys alittaa 4–5 millimetriä, sillä pito ja ominaisuudet lumessa sekä sohjossa heikkenevät merkittävästi ennen lain minimirajan saavuttamista. Huomioi renkaiden kunto koko ajokauden näkökulmasta.

Jos kilometrejä on kertynyt runsaasti sulalla asfaltilla, on viimeistään hiihtolomien aikaan syytä tarkistaa renkaiden kunto. Usein keväällä ”takatalvi” voi yllättää, jolloin renkaat on syytä olla hyvässä kunnossa.

Jos kilometrejä on kertynyt runsaasti sulalla asfaltilla, on viimeistään hiihtolomien aikaan syytä tarkistaa renkaiden kunto. Usein keväällä ”takatalvi” voi yllättää, jolloin renkaat on syytä olla hyvässä kunnossa. Varmista tasainen pito kaikissa renkaissa.

Auton ajettavuus on parhaimmillaan, kun renkaiden pito on mahdollisimman tasainen. Jos käytetään nastarenkaita, nastoja tulee olla jokaisessa renkaassa eikä niiden määrässä saa olla suurta poikkeamaa. Jos renkaat ovat samankokoiset, renkaiden paikkaa kannattaa vaihdon yhteydessä kierrättää edestä taakse. Näin kuluminen pysyy tasaisena.

Muistilista renkaiden vaihdon jälkeen

Tarkista rengaspaineet.

Oikeat rengaspaineet parantavat ajoturvallisuutta, vähentävät polttoaineenkulutusta ja pidentävät renkaiden käyttöikää. Väärät rengaspaineet heikentävät ajettavuutta ja voivat lyhentää renkaan elinikää merkittävästi.

Oikeat rengaspaineet parantavat ajoturvallisuutta, vähentävät polttoaineenkulutusta ja pidentävät renkaiden käyttöikää. Väärät rengaspaineet heikentävät ajettavuutta ja voivat lyhentää renkaan elinikää merkittävästi. Tarkastuta ohjauskulmat tarvittaessa.

Ohjauskulmien säädöllä varmistetaan, että renkaat ovat valmistajan määrittämässä asennossa. Tämä vähentää renkaiden kulumista, pienentää polttoaineenkulutusta ja parantaa ajoturvallisuutta. Jos auto puoltaa jommallekummalle sivulle, ohjauskulmat on syytä tarkistaa. Myös ratin tärinä suurissa nopeuksissa voi viitata säätötarpeeseen.

Ohjauskulmien säädöllä varmistetaan, että renkaat ovat valmistajan määrittämässä asennossa. Tämä vähentää renkaiden kulumista, pienentää polttoaineenkulutusta ja parantaa ajoturvallisuutta. Jos auto puoltaa jommallekummalle sivulle, ohjauskulmat on syytä tarkistaa. Myös ratin tärinä suurissa nopeuksissa voi viitata säätötarpeeseen. Tee jälkikiristys momenttiavaimella.

Erityisesti alumiinivanteisissa renkaissa pyöränpultit tulee kiristää uudelleen noin 100–200 ajokilometrin jälkeen. Ajon aikana mahdolliset epäpuhtaudet vanteen ja pyörännavan välistä poistuvat, mikä voi löystyttää kiinnitystä ja pahimmillaan jopa irrottaa renkaan.

– Renkaat voi vaihtaa itse, jos käytössä on asianmukaiset välineet ja riittävä osaaminen. Epävarmoissa tilanteissa vaihto kannattaa jättää ammattilaiselle, jotta se tehdään turvallisesti ja oikein, Palonen korostaa.

– Renkaiden kuntoon panostaminen on keskeinen osa liikenneturvallisuutta. Niissä säästäminen voi tulla kalliiksi.