Veikkaus Oy

Vuoden suurin voitto Kajaaniin

6.11.2026 10:49:45 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

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Onnekas kajaanilainen pelaaja sai torstaina Kaikki tai ei mitään -pelin arvonnassa 12 numeron täysosuman. Täysosuma toi vuoden suurimman voiton.

Kädet, joissa punaiset kynnet, pitelevät älypuhelinta ja selaavat sovellusta sohvalla istuessa.

Kaikki tai ei mitään -pelin tämän vuoden toistaiseksi suurin päävoitto osui torstain arvonassa kajaanilaiselle pelaajalle. Onnekas pelaaja oli tehnyt rivinsä Veikkauksen sovelluksessa.

1,5 euron panos toi kajaanilaiselle pelaajalle 187 500 euron suuruisen päävoiton.

- Onnittelut Kajaaniin vuoden suurimmasta Kaikki tai ei mitään -pelin voitosta! Tämä torstain voitto oli samalla myös suurin maakuntaan osunut rahapelivoitto tänä vuonna, kertoo Veikkauksen senior viestintäasiantuntija Minna Sundholm.

Veikkaus-sovelluksessa pelannut voittaja saa voittonsa suoraan pankkitililleen.

Vuoden 2026 suurimmat voitot Kaikki tai ei mitään -pelissä
Päivämäärä Voittosumma Paikkakunta
5.11. 187 500,00 €  Kajaani
17.9. 125 000,00 €  Lappeenranta
23.8. 125 000,00 €  Espoo
17.7. 125 000,00 €  Äänekoski
16.4. 125 000,00 €  Imatra
10.3. 125 000,00 €  Kouvola
12.2. 125 000,00 €  Espoo
23.1. 125 000,00 €  Ilomantsi

Kuluvan vuoden suurimmat Kainuuseen osuneet voitot
Kunta Vuosi Kierros Myyntipaikka Peli Voittosumma
Kajaani 2026 45 veikkaus.fi Kaikki tai ei mitään 187 500 €
Sotkamo 2026 44 Hiukatti Lotto 106 120 €
Suomussalmi 2026 44 veikkaus.fi Lotto 106 120 €
Sotkamo 2026 33 veikkaus.fi Eurojackpot 66 815 €
Suomussalmi 2026 24 veikkaus.fi Eurojackpot 58 186 €
Sotkamo 2026 40 veikkaus.fi Lotto 57 056 €
Kajaani 2026 10 veikkaus.fi Keno 50 000 €
Hyrynsalmi 2026 42 veikkaus.fi Lotto 31 539 €

Kaikki tai ei mitään -peli arvottiin ensimmäisen kerran perjantaina 13. päivä tammikuuta vuonna 2017. Onnella ja epäonnella leikittelevästä pelistä tuli nopeasti suosittu. Pelissä voittaa päävoiton, jos onnistuu saamaan kaikki 12 numeroa 24:stä oikein tai vastaavasti jos kaikki numerot menevät väärin. Päävoiton suuruus on panoksesta riippuen 125 000 – 625 000 euroa. Pelin arvonta on joka päivä klo 21.

Avainsanat

Veikkauskaikki tai ei mitään

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

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Kädet, joissa punaiset kynnet, pitelevät älypuhelinta ja selaavat sovellusta sohvalla istuessa.
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