Vuoden suurin voitto Kajaaniin

Kaikki tai ei mitään -pelin tämän vuoden toistaiseksi suurin päävoitto osui torstain arvonassa kajaanilaiselle pelaajalle. Onnekas pelaaja oli tehnyt rivinsä Veikkauksen sovelluksessa.

1,5 euron panos toi kajaanilaiselle pelaajalle 187 500 euron suuruisen päävoiton.

- Onnittelut Kajaaniin vuoden suurimmasta Kaikki tai ei mitään -pelin voitosta! Tämä torstain voitto oli samalla myös suurin maakuntaan osunut rahapelivoitto tänä vuonna, kertoo Veikkauksen senior viestintäasiantuntija Minna Sundholm.

Veikkaus-sovelluksessa pelannut voittaja saa voittonsa suoraan pankkitililleen.

Vuoden 2026 suurimmat voitot Kaikki tai ei mitään -pelissä Päivämäärä Voittosumma Paikkakunta 5.11. 187 500,00 € Kajaani 17.9. 125 000,00 € Lappeenranta 23.8. 125 000,00 € Espoo 17.7. 125 000,00 € Äänekoski 16.4. 125 000,00 € Imatra 10.3. 125 000,00 € Kouvola 12.2. 125 000,00 € Espoo 23.1. 125 000,00 € Ilomantsi

Kuluvan vuoden suurimmat Kainuuseen osuneet voitot Kunta Vuosi Kierros Myyntipaikka Peli Voittosumma Kajaani 2026 45 veikkaus.fi Kaikki tai ei mitään 187 500 € Sotkamo 2026 44 Hiukatti Lotto 106 120 € Suomussalmi 2026 44 veikkaus.fi Lotto 106 120 € Sotkamo 2026 33 veikkaus.fi Eurojackpot 66 815 € Suomussalmi 2026 24 veikkaus.fi Eurojackpot 58 186 € Sotkamo 2026 40 veikkaus.fi Lotto 57 056 € Kajaani 2026 10 veikkaus.fi Keno 50 000 € Hyrynsalmi 2026 42 veikkaus.fi Lotto 31 539 €

Kaikki tai ei mitään -peli arvottiin ensimmäisen kerran perjantaina 13. päivä tammikuuta vuonna 2017. Onnella ja epäonnella leikittelevästä pelistä tuli nopeasti suosittu. Pelissä voittaa päävoiton, jos onnistuu saamaan kaikki 12 numeroa 24:stä oikein tai vastaavasti jos kaikki numerot menevät väärin. Päävoiton suuruus on panoksesta riippuen 125 000 – 625 000 euroa. Pelin arvonta on joka päivä klo 21.