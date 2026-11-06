Vuoden suurin voitto Kajaaniin
6.11.2026 10:49:45 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Onnekas kajaanilainen pelaaja sai torstaina Kaikki tai ei mitään -pelin arvonnassa 12 numeron täysosuman. Täysosuma toi vuoden suurimman voiton.
Kaikki tai ei mitään -pelin tämän vuoden toistaiseksi suurin päävoitto osui torstain arvonassa kajaanilaiselle pelaajalle. Onnekas pelaaja oli tehnyt rivinsä Veikkauksen sovelluksessa.
1,5 euron panos toi kajaanilaiselle pelaajalle 187 500 euron suuruisen päävoiton.
- Onnittelut Kajaaniin vuoden suurimmasta Kaikki tai ei mitään -pelin voitosta! Tämä torstain voitto oli samalla myös suurin maakuntaan osunut rahapelivoitto tänä vuonna, kertoo Veikkauksen senior viestintäasiantuntija Minna Sundholm.
Veikkaus-sovelluksessa pelannut voittaja saa voittonsa suoraan pankkitililleen.
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Vuoden 2026 suurimmat voitot Kaikki tai ei mitään -pelissä
|Päivämäärä
|Voittosumma
|Paikkakunta
|5.11.
|187 500,00 €
|Kajaani
|17.9.
|125 000,00 €
|Lappeenranta
|23.8.
|125 000,00 €
|Espoo
|17.7.
|125 000,00 €
|Äänekoski
|16.4.
|125 000,00 €
|Imatra
|10.3.
|125 000,00 €
|Kouvola
|12.2.
|125 000,00 €
|Espoo
|23.1.
|125 000,00 €
|Ilomantsi
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Kuluvan vuoden suurimmat Kainuuseen osuneet voitot
|Kunta
|Vuosi
|Kierros
|Myyntipaikka
|Peli
|Voittosumma
|Kajaani
|2026
|45
|veikkaus.fi
|Kaikki tai ei mitään
|187 500 €
|Sotkamo
|2026
|44
|Hiukatti
|Lotto
|106 120 €
|Suomussalmi
|2026
|44
|veikkaus.fi
|Lotto
|106 120 €
|Sotkamo
|2026
|33
|veikkaus.fi
|Eurojackpot
|66 815 €
|Suomussalmi
|2026
|24
|veikkaus.fi
|Eurojackpot
|58 186 €
|Sotkamo
|2026
|40
|veikkaus.fi
|Lotto
|57 056 €
|Kajaani
|2026
|10
|veikkaus.fi
|Keno
|50 000 €
|Hyrynsalmi
|2026
|42
|veikkaus.fi
|Lotto
|31 539 €
Kaikki tai ei mitään -peli arvottiin ensimmäisen kerran perjantaina 13. päivä tammikuuta vuonna 2017. Onnella ja epäonnella leikittelevästä pelistä tuli nopeasti suosittu. Pelissä voittaa päävoiton, jos onnistuu saamaan kaikki 12 numeroa 24:stä oikein tai vastaavasti jos kaikki numerot menevät väärin. Päävoiton suuruus on panoksesta riippuen 125 000 – 625 000 euroa. Pelin arvonta on joka päivä klo 21.
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Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
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