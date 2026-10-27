Suomen kansallisen akkustrategian päivitys julkaistaan Kokkola Material Weekillä
6.11.2026 11:00:11 EET | Kokkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK | Tiedote
Akkuteollisuus ry on päivittänyt tammikuussa 2021 julkaistun Suomen kansallisen akkustrategian, jonka voimassaolo ulottui vuoteen 2025. Alun perin työ- ja elinkeinoministeriön johdolla laadittu strategia tarvitsee päivityksen, sillä akkuteollisuuden toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viimeisten viiden vuoden aikana.
Kokkola Material Weekilla ensimmäistä kertaa esiteltävä Suomen akkustrategian päivitys on edeltäjäänsä teollisuuslähtöisempi ja rohkeampi. Uudessa akkustrategiassa vuoteen 2030 keskitytään kokonaisen akkuarvoketjun rakentamisen sijaan Suomen erityisiin vahvuuksiin akkumineraaleissa ja niiden jalostuksessa, aktiivimateriaaleissa, vaativissa sähköistymis- ja energiaratkaisuissa, kiertotaloudessa sekä arktisissa ja kaksikäyttöisissä ratkaisuissa. Suomella on mahdollisuus käynnistää vähintään 15 mrd. € investoinnit kaivoksiin, metallien jalostukseen ja akkuarvoketjuun seuraavan hallituskauden aikana.
Strategian visiona vuodelle 2030 on, että Suomi on Euroopan johtava kestävän, kilpailukykyisen ja turvallisen akkuekosysteemin sijaintipaikka, joka hyödyntää akkumurroksen tarjoamat kasvun, investointien ja huoltovarmuuden mahdollisuudet.
Strategia on syntynyt laajassa yhteistyössä. Päivitystyöhön on osallistunut asiantuntijoita yrityksistä, yliopistoista, tutkimuslaitoksista, ministeriöistä, muista julkisen sektorin organisaatioista ja kaupunkien kehitysyhtiöistä.
”Akkustrategian julkaisu Kokkola Material Weekillä on luonteva valinta, koska Kokkola on yksi Euroopan merkittävimmistä akkuteollisuuden ja kriittisten raaka-aineiden keskittymistä. Olemme erittäin iloisia, että kansallisen akkustrategian päivitys julkaistaan juuri Kokkola Material Weekin yhteydessä, jossa keskustellaan alan tulevaisuudesta kansallisesti ja kansainvälisesti”, toteaa Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg.
Lisätietoja:
Pia Vilenius,
toimitusjohtaja,
pia.vilenius@kemianteollisuus.fi
Akkuteollisuus ry
Jonne Sandberg
kehitysjohtaja,
jonne.sandberg@kokkola.fi
Kokkolan kaupunki
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK
Fyra strategiska EU-projekt för kritiska råvaror på scenen under Kokkola Material Week27.10.2026 13:22:47 EET | Pressmeddelande
Europeiska kommissionen har beviljat strategisk status för fem projekt som är verksamma i Karlebyregionen. I november 2026 samlas representanter för dessa projekt vid evenemanget Kokkola Material Week för att diskutera branschens och projektens framtid.
Neljä EU:n kriittisten raaka-aineiden strategista hanketta lavalla Kokkola Material Weekissä27.10.2026 13:22:47 EET | Tiedote
Euroopan komissio on myöntänyt strategisen hankkeen aseman viidelle Kokkolan seudulla toimivalle hankkeelle. Marraskuussa 2026 näiden hankkeiden edustajia kokoontuu Kokkola Material Week -tapahtumaan keskustelemaan alan ja hankkeiden tulevaisuudesta.
Sjundeklassarna i Kiviniityn koulu gör en djupdykning i Östersjön och närvattnen – den förnyade Östersjödagen för samman skolan, experterna och näringslivet14.8.2026 11:04:27 EEST | Pressmeddelande
Kiviniityn koulu och KOSEK ordnar tillsammans med näringslivet i regionen, Karleby Universitetscenter Chydenius, Centria FUI och Håll Skärgården Ren rf Östersjödagar 19-20.8.2026 för sjundeklassarna i Kiviniityn koulu. Detta är första gången ett mångvetenskapligt lärområde ordnas för sjunde klassen i Kiviniityn koulu med ett så omfattande samarbetskoncept.
Kiviniityn 7.-luokkalaiset sukeltavat Itämeren ja lähivesien maailmaan - uudistettu Itämeripäivä yhdistää koulun, asiantuntijat ja elinkeinoelämän14.8.2026 11:04:27 EEST | Tiedote
Kiviniityn yläkoulu ja KOSEK järjestävät yhteistyössä alueellisen elinkeinoelämän, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Centria TKI:n ja Pidä saaristo siistinä ry:n kanssa koulun 7.-luokkalaisille kaksipäiväiset Itämeripäivät 19.–20.8.2026. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun 7. luokan monialainen oppimiskokonaisuus toteutetaan Kiviniityssä näin laajalla yhteistyökonseptilla.
KOSEKin yrittäjyyskasvatuksesta ponnistanut yhteistyö: Nuoret esittelevät 3D-tulostuksen ja yritysyhteistyön tuloksia Kongsberg Maritimella (mediakutsu ja tiedote)21.5.2026 14:12:26 EEST | Tiedote
Kokkolan suomalaisessa lukiossa toteutettiin keväällä 2026 3D-tulostuksen opintojakso yhteistyössä Kongsberg Maritime Finland Oy:n kanssa. Opintojakso on yksi esimerkki KOSEKin yrittäjyyskasvatuksen puitteissa kehitettävästä yhteistyömallista, jonka tavoitteena on edistää käytäntöjä, joiden avulla oppilaitokset voivat toteuttaa vastaavaa yritysyhteistyötä luontevana osana opetusta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme