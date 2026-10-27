Suomen kansallisen akkustrategian päivitys julkaistaan Kokkola Material Weekillä
6.11.2026 11:05:49 EET | Kokkolan kaupunki | Tiedote
Akkuteollisuus ry on päivittänyt tammikuussa 2021 julkaistun Suomen kansallisen akkustrategian, jonka voimassaolo ulottui vuoteen 2025. Alun perin työ- ja elinkeinoministeriön johdolla laadittu strategia tarvitsee päivityksen, sillä akkuteollisuuden toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viimeisten viiden vuoden aikana.
Kokkola Material Weekilla ensimmäistä kertaa esiteltävä Suomen akkustrategian päivitys on edeltäjäänsä teollisuuslähtöisempi ja rohkeampi. Uudessa akkustrategiassa vuoteen 2030 keskitytään kokonaisen akkuarvoketjun rakentamisen sijaan Suomen erityisiin vahvuuksiin akkumineraaleissa ja niiden jalostuksessa, aktiivimateriaaleissa, vaativissa sähköistymis- ja energiaratkaisuissa, kiertotaloudessa sekä arktisissa ja kaksikäyttöisissä ratkaisuissa. Suomella on mahdollisuus käynnistää vähintään 15 mrd. € investoinnit kaivoksiin, metallien jalostukseen ja akkuarvoketjuun seuraavan hallituskauden aikana.
Strategian visiona vuodelle 2030 on, että Suomi on Euroopan johtava kestävän, kilpailukykyisen ja turvallisen akkuekosysteemin sijaintipaikka, joka hyödyntää akkumurroksen tarjoamat kasvun, investointien ja huoltovarmuuden mahdollisuudet.
Strategia on syntynyt laajassa yhteistyössä. Päivitystyöhön on osallistunut asiantuntijoita yrityksistä, yliopistoista, tutkimuslaitoksista, ministeriöistä, muista julkisen sektorin organisaatioista ja kaupunkien kehitysyhtiöistä.
”Akkustrategian julkaisu Kokkola Material Weekillä on luonteva valinta, koska Kokkola on yksi Euroopan merkittävimmistä akkuteollisuuden ja kriittisten raaka-aineiden keskittymistä. Olemme erittäin iloisia, että kansallisen akkustrategian päivitys julkaistaan juuri Kokkola Material Weekin yhteydessä, jossa keskustellaan alan tulevaisuudesta kansallisesti ja kansainvälisesti”, toteaa Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg.
Lisätietoja:
Pia Vilenius,
toimitusjohtaja,
pia.vilenius@kemianteollisuus.fi
Akkuteollisuus ry
Jonne Sandberg
kehitysjohtaja,
jonne.sandberg@kokkola.fi
Kokkolan kaupunki
Tietoja julkaisijasta
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
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