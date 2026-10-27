Suomen kansallisen akkustrategian päivitys julkaistaan Kokkola Material Weekillä

Kokkola Material Weekilla ensimmäistä kertaa esiteltävä Suomen akkustrategian päivitys on edeltäjäänsä teollisuuslähtöisempi ja rohkeampi. Uudessa akkustrategiassa vuoteen 2030 keskitytään kokonaisen akkuarvoketjun rakentamisen sijaan Suomen erityisiin vahvuuksiin akkumineraaleissa ja niiden jalostuksessa, aktiivimateriaaleissa, vaativissa sähköistymis- ja energiaratkaisuissa, kiertotaloudessa sekä arktisissa ja kaksikäyttöisissä ratkaisuissa. Suomella on mahdollisuus käynnistää vähintään 15 mrd. € investoinnit kaivoksiin, metallien jalostukseen ja akkuarvoketjuun seuraavan hallituskauden aikana.

Strategian visiona vuodelle 2030 on, että Suomi on Euroopan johtava kestävän, kilpailukykyisen ja turvallisen akkuekosysteemin sijaintipaikka, joka hyödyntää akkumurroksen tarjoamat kasvun, investointien ja huoltovarmuuden mahdollisuudet.



Strategia on syntynyt laajassa yhteistyössä. Päivitystyöhön on osallistunut asiantuntijoita yrityksistä, yliopistoista, tutkimuslaitoksista, ministeriöistä, muista julkisen sektorin organisaatioista ja kaupunkien kehitysyhtiöistä.



”Akkustrategian julkaisu Kokkola Material Weekillä on luonteva valinta, koska Kokkola on yksi Euroopan merkittävimmistä akkuteollisuuden ja kriittisten raaka-aineiden keskittymistä. Olemme erittäin iloisia, että kansallisen akkustrategian päivitys julkaistaan juuri Kokkola Material Weekin yhteydessä, jossa keskustellaan alan tulevaisuudesta kansallisesti ja kansainvälisesti”, toteaa Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg.

Lisätietoja:

Pia Vilenius,

toimitusjohtaja,

pia.vilenius@kemianteollisuus.fi

Akkuteollisuus ry



Jonne Sandberg

kehitysjohtaja,

jonne.sandberg@kokkola.fi

Kokkolan kaupunki