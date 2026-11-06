SDP:n Piritta Rantanen: Orpon hallitukselta karu kannanotto naisten palkkapäivänä
6.11.2026 13:02:47 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Tänään vietettävä naisten palkkapäivä muistuttaa siitä, että naisten ja miesten välille jää Suomessa kehityksestä huolimatta merkittävä palkkaero. Samana päivänä hallituspuolueet äänestivät eduskunnassa nurin SDP:n tasa-arvolakiin esittämät muutokset, joilla olisi vahvistettu palkkatasa-arvon toteutumista käytännössä.
– Hallituspuolueiden äänestyskäyttäytyminen osoittaa, että naisten palkkapäivän kaltaisia muistutuksia tarvitaan Suomessa edelleen vuonna 2026. Kun palkkaeroja kaventavia keinoja olisi tarjolla, hallitus ei ole valmis niitä käyttämään, sanoo työ- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen, kansanedustaja Piritta Rantanen (sd.).
STTK:n laskema naisten palkkapäivä kertoo, milloin naisten palkanmaksu kunakin vuonna laskennallisesti päättyy, jos naisten keskiansiota verrataan miesten keskiansioihin.
– Sukupuolten palkkaero on kaventunut viime vuonna, mikä osoittaa, että palkkaeroa voidaan kaventaa, kun siihen on halua. Tästä on kiittäminen vahvoja ammattiliittoja, jotka ovat neuvotelleet naisvaltaisille matalapalkka-aloille erillisiä palkkaohjelmia nimenomaan kaventamaan palkkaeroja. Hallituksen esittämät muutokset tasa-arvolakiin eivät täytä EU:n palkka-avoimuusdirektiivin vähimmäisedellytyksiä, mikä kertoo paljon hallituksen tahtotilasta, Rantanen toteaa.
Hallitus on ajanut tällä kaudella läpi useita erityisesti naisten asemaa heikentäviä muutoksia työmarkkinoilla, kuten naisvaltaisilla aloilla jo nykyisin liikaa käytettävien määräaikaisten työsopimusten käytön helpottamisen, paljon naisten käyttämän aikuisopintotuen lakkauttamisen sekä naisvaltaisen julkisen sektorin leikkaukset.
– Orpon hallitus on osoittanut toimillaan, että työnantajapuolen myötäily on sille tasa-arvoakin tärkeämpää, sillä tämäkin esitys on tehty yksipuolisesti työnantajapuolen toiveita kuunnellen, Rantanen sanoo.
Työ- ja tasa-arvovaliokunnan sd-ryhmä katsoo, että Orpon hallituksen esityksestä on jätetty pois sellaisia palkka-avoimuusdirektiivin edellyttämiä asioita, joilla nimenomaan pystyttäisiin puuttumaan työmarkkinoilla oleviin epäkohtiin sukupuolten välisissä palkkaeroissa. SDP esitti vastalauseessaan pykälämuutoksia juuri näihin kohtiin.
Hallituksen puutteellisen esityksen hyväksymisestä laiksi äänestetään vielä ensi viikolla.
– Tulemme esittämään lakiesityksen hylkäämistä, koska sen kokonaisuus ei täytä palkka-avoimuusdirektiivin tärkeimpiä vähimmäisvelvoitteita ja koska sillä ei riittävästi pystytä edistämään tarpeellista palkka-avoimuutta ja sukupuolten välisten selittämättömien palkkaerojen kaventamista, Rantanen toteaa.
Yhteyshenkilöt
Piritta RantanenKansanedustaja, eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtajaPuh:050 545 1123
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