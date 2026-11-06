Kokoomuksen Autto: Venäjän vakoojien piilottelu kuriin
6.11.2026 12:35:00 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen sotilastiedustelulain muuttamisesta. Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto pitää uudistusta välttämättömänä vastauksena Venäjän kasvaneeseen uhkaan.
Vuonna 2019 voimaan tullut sotilastiedustelulaki ei mahdollista tiedustelumenetelmien käyttöä kotirauhan piiriin kuuluvissa kohteissa. Uusi lakiesitys sallisi jatkossa sotilastiedustelulle tuomioistuimen luvalla teknisen kuuntelun, paikkatiedustelun ja tiedustelulaitteiden asentamisen myös asuntoihin. Edellytyksenä on, että kyse on sotilaallisesta toiminnasta tai muusta kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavasta toiminnasta.
”Venäjä ei kunnioita naapureidensa suvereniteettia, sen tiedustelu tuntee lakimme ja käyttää kaikki katvealueet tarkasti hyväkseen. Emme voi sallia tilannetta, jossa esimerkiksi sabotaasia tai vakoilua voidaan suunnitella rauhassa Suomessa”, Autto sanoo.
Suomen turvallisuusympäristö muuttui perustavanlaatuisesti Venäjän hyökkäyssodan myötä. Suomen kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuva tiedustelu ja vaikuttaminen ovat lisääntyneet sekä fyysisesti että kyberympäristössä. Uhka ei rajoitu ainoastaan valtioihin, vaan myös terroristit ja muut valtiosta riippumattomat toimijat voivat suunnitella iskuja ja säilyttää niissä tarvittavia välineitä yksityisissä asunnoissa.
”Vihamieliset toimijat ovat siirtäneet toimintansa asuntoihin, koska he tietävät, että nykylain toimivaltuudet loppuvat ulko-oven taakse. Tämä esitys korjaa nyt tämän puutteen. Suomi on Naton ulkorajavaltio, ja meidän on huolehdittava siitä, ettei vieraan valtion tiedustelulla, terroristeilla tai muilla vihamielisillä toimijoilla ole maassamme piilopaikkoja, joissa ne voisivat toimia ilman että virkavaltamme pystyy heidän toimintaansa valvomaan”, Autto toteaa.
Valtuuksien käyttö olisi tarkasti rajattua. Asuntoon kohdistuvista toimenpiteistä päättäisi aina tuomioistuin, ja toimintaa valvoisi tiedusteluvalvontavaltuutettu.
”Kotirauha on vahva perusoikeus, ja siksi uudet valtuudet on sidottu tuomioistuinvalvontaan. Keinoja käytetään vain silloin, kun muut menetelmät eivät riitä, ja ne kohdistuvat ainoastaan sotilaalliseen toimintaan ja vakavaan uhkaan kansalliselle turvallisuudelle”, Autto painottaa.
Esitys toteuttaa pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmaa. Laki on riippuvainen eduskunnan käsittelyssä olevasta perustuslain 10 §:n muutoksesta, ja sen on tarkoitus tulla voimaan pian muutoksen hyväksymisen jälkeen.
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Yhteyshenkilöt
Heikki AuttoKansanedustaja
Lapin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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