Vuonna 1965 syntyneen eläkeikä vahvistettu – elinajanodote vaikuttaa ensimmäistä kertaa eläkeikään
6.11.2026 13:00:00 EET | Eläketurvakeskus (ETK) | Tiedote
Oletko syntynyt vuonna 1965? Alin vanhuuseläkeikäsi on 65 vuotta ja osittaisen vanhuuseläkkeen alaikärajasi 62 vuotta. Ikäluokkasi on ensimmäinen, jonka eläkeikä määräytyy elinajanodotteen perusteella.
Vanhuuseläkeiän määräytyminen muuttuu vuodenvaihteessa. Vuonna 1965 syntyneistä alkaen alin vanhuuseläkeikä sidotaan elinajanodotteen kehitykseen. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa eläkeiän vuosittain ikäluokkakohtaisesti.
Alin vanhuuseläkeikä vuonna 1965 syntyneille on elinajanodotteen perusteella 65 vuotta. Tavoite-eläkeikä vuonna 1965 syntyneille on 66 vuotta ja 3 kuukautta.
– Alin vanhuuseläkeikä pysyy 65 vuodessa myös vuonna 1965 syntyneille, kuten se on ollut vuonna 1962–1964 syntyneillä. Elinajanodote ei ole kasvanut niin paljon, että eläkeikä olisi vielä noussut nyt ensimmäisellä tarkistuskerralla, Eläketurvakeskuksen ekonomisti Timopekka Hakola kertoo.
Eläkeikäsi vahvistetaan, kun täytät 62 vuotta
Vanhuuseläkeikä määräytyy syntymävuoden perusteella. Eläkeikä vahvistetaan kullekin ikäluokalle, kun ikäluokka täyttää 62 vuotta.
Eläkeikä ei voi muuttua kerralla paljon.
– Eläkeikä voi tästä lähtien poiketa edellisestä vahvistetusta alimmasta vanhuuseläkeiästä enintään kahdella kuukaudella, Timopekka Hakola tarkentaa.
Myös osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja muuttuu ikäluokkakohtaiseksi
Myös osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja sopeutetaan jatkossa elinajanodotteen muutokseen. Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja on vastaisuudessa aina kolme vuotta matalampi kuin alin vanhuuseläkeikä.
Vuonna 1965 syntyneelle osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja on 62 vuotta.
Vuonna 1965 syntyneiden elinaikakerroin pienentää alkavia työeläkkeitä 5,5 %
Vuonna 1965 syntyneiden elinaikakertoimeksi on vahvistettu 0,94453. Kerroin pienentää alkavia eläkkeitä noin 5,5 prosenttia.
Eläkkeen määrä kerrotaan elinaikakertoimella eläkkeen alkaessa eli siinä vaiheessa, kun eläkkeesi myönnetään.
Eläketurvakeskus laskee elinaikakertoimen vuosittain. Tämän jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa kertoimen asetuksella.
Taulukko. Alin vanhuuseläkeikä ja eri syntymävuosiluokille vahvistetut elinaikakertoimet.
|
Syntymävuosi
|
Alin vanhuuseläkeikä
|
Elinaikakerroin
|
Vaikutus alkavaan kuukausieläkkeeseen, %
|
1965
|
65 v
|
0,94453
|
-5,5 %
|
1964
|
65 v
|
0,94643
|
-5,4 %
|
1963
|
65 v
|
0,94759
|
-5,2 %
|
1962
|
65 v
|
0,94692
|
-5,3 %
|
1961
|
64 v 9 kk
|
0,94419
|
-5,6 %
|
1960
|
64 v 6 kk
|
0,94659
|
-5,3 %
Esimerkki elinaikakertoimen vaikutuksesta eläkkeesi määrään
Olet syntynyt vuonna 1965. Sinulle on kertynyt vanhuuseläkkeen alkamiseen mennessä 2100 euroa työeläkettä.
Vuonna 1965 syntyneiden elinaikakertoimeksi on vahvistettu 0,94453. Kertynyt eläkkeesi kerrotaan elinaikakertoimella:
2 100 × 0,94453 = 1 983,51
Jos jäät eläkkeelle alimmassa vanhuuseläkeiässä, eläkkeesi määräksi ennen veroja tulee 1 983,51 euroa.
Voit korvata elinaikakertoimen eläkettä pienentävän vaikutuksen lykkäämällä eläkkeellesiirtymistä omaan tavoite-eläkeikääsi saakka.
Katso oma tavoite-eläkeikäsi Työeläke.fi-sivuston eläkeikälaskurista tai työeläkeotteelta.
Aiheesta lisää
Elinaikakerroin ja sen määräytyminen (Etk.fi)
Vanhuuseläke – eläkeikä syntymävuoden mukaan (Työeläke.fi)
Osittainen vanhuuseläke (Työeläke.fi)
Työeläkeote (Työeläke.fi)
STM vahvisti työeläkkeiden elinaikakertoimen vuodelle 2027 sekä eläkeiät 1965 syntyneille (Stm.fi)
Ekonomisti Timopekka Hakola, puh. 029 411 2287, etunimi.sukunimi@etk.fi,
Avainsanat
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Eläketurvakeskus (ETK)
KUTSU: Työeläkeasiat puhuttavat – miltä eläkkeiden leikkausehdotukset ja niiden seurauksista kertovat laskelmat näyttävät? Mikä on tuorein tieto eläkkeiden rahoitusnäkymistä?3.11.2026 14:00:00 EET | Tiedote
Vaalien lähestyessä julkisuudessa on virinnyt vilkasta eläkekeskustelua. On puhuttu luottamuksen heikentymisestä, ja on myös ehdotettu muutoksia tuleviin tai nykyisiin eläkkeisiin. Eläketurvakeskuksen uudet pitkän aikavälin laskelmat valmistuivat kesällä, ja ne antavat vahvan kuvan työeläkejärjestelmän tilasta.
Pensionsförvaltningen i Finland pålitligast i världen än en gång – i helhetsjämförelsen är Finland på nionde plats20.10.2026 07:01:00 EEST | Pressmeddelande
Finland fick igen de bästa poängen för pensionsförvaltningens tillförlitlighet i den internationella jämförelsen Marsh CFA Institute Global Pension Index. Finlands sammanlagda poäng ökade lite, men placeringen sjönk med ett pinnhål till nionde plats. De andra nordiska länderna klarade sig också bra i jämförelsen.
Suomen eläkehallinto jälleen maailman luotettavin – kokonaisvertailussa Suomi yhdeksäs20.10.2026 07:01:00 EEST | Tiedote
Suomi sai jälleen parhaat pisteet eläkejärjestelmän hallinnon luotettavuudesta kansainvälisessä Marsh CFA Institute Global Pension Index -vertailussa. Suomen kokonaispisteet nousivat hieman, mutta sijoitus laski yhdellä sijalla yhdeksänneksi. Myös muut Pohjoismaat pärjäsivät vertailussa hyvin.
Pensionen växer snabbast under toppåren i arbetslivet – följ din pensionstillväxt på arbetspensionsutdraget1.9.2026 08:00:00 EEST | Pressmeddelande
Arbetspensionen tillväxer i olika takt i olika åldrar, eftersom inkomsterna i allmänhet ökar med åldern. Femtioåringar tjänar i genomsnitt in dubbelt så mycket arbetspension på ett år som 25-åringar. Arbetspensionsutdraget visar hur mycket du har tjänat in och hjälper dig att få en uppfattning om hur stor din pension kommer att bli. Pensionens storlek beror på arbetsinkomsterna och tiden i arbetslivet.
Eläke kasvaa nopeimmin työuran huippuvuosina – seuraa omaa kertymääsi työeläkeotteelta1.9.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Työeläke kertyy eri tahtiin eri ikäisillä, koska ansiot yleensä kasvavat iän myötä. Viisikymppiselle kertyy vuodessa työeläkettä keskimäärin kaksinkertainen määrä 25-vuotiaaseen verrattuna. Työeläkeote näyttää oman kertymäsi ja auttaa hahmottamaan tulevaa eläkettä. Eläkkeen suuruuteen vaikuttavat työansiot ja työuran pituus.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme