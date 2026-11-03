Vuonna 1965 syntyneen eläkeikä vahvistettu – elinajanodote vaikuttaa ensimmäistä kertaa eläkeikään

Vanhuuseläkeiän määräytyminen muuttuu vuodenvaihteessa. Vuonna 1965 syntyneistä alkaen alin vanhuuseläkeikä sidotaan elinajanodotteen kehitykseen. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa eläkeiän vuosittain ikäluokkakohtaisesti.

Alin vanhuuseläkeikä vuonna 1965 syntyneille on elinajanodotteen perusteella 65 vuotta. Tavoite-eläkeikä vuonna 1965 syntyneille on 66 vuotta ja 3 kuukautta.

– Alin vanhuuseläkeikä pysyy 65 vuodessa myös vuonna 1965 syntyneille, kuten se on ollut vuonna 1962–1964 syntyneillä. Elinajanodote ei ole kasvanut niin paljon, että eläkeikä olisi vielä noussut nyt ensimmäisellä tarkistuskerralla, Eläketurvakeskuksen ekonomisti Timopekka Hakola kertoo.

Eläkeikäsi vahvistetaan, kun täytät 62 vuotta

Vanhuuseläkeikä määräytyy syntymävuoden perusteella. Eläkeikä vahvistetaan kullekin ikäluokalle, kun ikäluokka täyttää 62 vuotta.

Eläkeikä ei voi muuttua kerralla paljon.

– Eläkeikä voi tästä lähtien poiketa edellisestä vahvistetusta alimmasta vanhuuseläkeiästä enintään kahdella kuukaudella, Timopekka Hakola tarkentaa.

Myös osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja muuttuu ikäluokkakohtaiseksi

Myös osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja sopeutetaan jatkossa elinajanodotteen muutokseen. Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja on vastaisuudessa aina kolme vuotta matalampi kuin alin vanhuuseläkeikä.

Vuonna 1965 syntyneelle osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja on 62 vuotta.

Vuonna 1965 syntyneiden elinaikakerroin pienentää alkavia työeläkkeitä 5,5 %

Vuonna 1965 syntyneiden elinaikakertoimeksi on vahvistettu 0,94453. Kerroin pienentää alkavia eläkkeitä noin 5,5 prosenttia.

Eläkkeen määrä kerrotaan elinaikakertoimella eläkkeen alkaessa eli siinä vaiheessa, kun eläkkeesi myönnetään.

Eläketurvakeskus laskee elinaikakertoimen vuosittain. Tämän jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa kertoimen asetuksella.

Taulukko. Alin vanhuuseläkeikä ja eri syntymävuosiluokille vahvistetut elinaikakertoimet.

Syntymävuosi Alin vanhuuseläkeikä Elinaikakerroin Vaikutus alkavaan kuukausieläkkeeseen, % 1965 65 v

Alin vanhuuseläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen. 0,94453 -5,5 % 1964 65 v 0,94643 -5,4 % 1963 65 v 0,94759 -5,2 % 1962 65 v 0,94692 -5,3 % 1961 64 v 9 kk 0,94419 -5,6 % 1960 64 v 6 kk 0,94659 -5,3 %

Esimerkki elinaikakertoimen vaikutuksesta eläkkeesi määrään

Olet syntynyt vuonna 1965. Sinulle on kertynyt vanhuuseläkkeen alkamiseen mennessä 2100 euroa työeläkettä.

Vuonna 1965 syntyneiden elinaikakertoimeksi on vahvistettu 0,94453. Kertynyt eläkkeesi kerrotaan elinaikakertoimella:

2 100 × 0,94453 = 1 983,51

Jos jäät eläkkeelle alimmassa vanhuuseläkeiässä, eläkkeesi määräksi ennen veroja tulee 1 983,51 euroa.

Voit korvata elinaikakertoimen eläkettä pienentävän vaikutuksen lykkäämällä eläkkeellesiirtymistä omaan tavoite-eläkeikääsi saakka.

Katso oma tavoite-eläkeikäsi Työeläke.fi-sivuston eläkeikälaskurista tai työeläkeotteelta.

Aiheesta lisää

Elinaikakerroin ja sen määräytyminen (Etk.fi)

Vanhuuseläke – eläkeikä syntymävuoden mukaan (Työeläke.fi)

Osittainen vanhuuseläke (Työeläke.fi)

Työeläkeote (Työeläke.fi)

STM vahvisti työeläkkeiden elinaikakertoimen vuodelle 2027 sekä eläkeiät 1965 syntyneille (Stm.fi)

Ekonomisti Timopekka Hakola, puh. 029 411 2287, etunimi.sukunimi@etk.fi,