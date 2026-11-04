Opistontie poikki Hämeenlinnan Evolla siltatyön vuoksi 16.–20.11.2026
6.11.2026 12:22:46 EET | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Uusimme Evolla Harviaisen sillan päällysrakenteen ja kunnostamme sillan rakenteita. Työn vuoksi tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Työ tehdään 16.–20.11. välisenä aikana.
Harviaisen silta on v. 1981 rakennettu puinen palkkisilta. Sillan kansilankkujen vaurioiden vuoksi kansirakenne uusitaan. Lisäksi korjataan kaiteita ja tien pintarakenteita siltapaikalla.
Tie on siltapaikalla suljettuna maanantain 16.11. klo 09.00 – perjantain 20.11. klo 15.30 välisen ajan. Työkohde sijaitsee noin 740 metriä Padasjoentien liittymästä itään.
Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä Padasjoentieltä Evolle on Opistontien pohjoinen osuus.
Työstä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle.
Työn kesto voi olla ilmoitettua lyhyempi.
Työt ovat osa Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen kolmevuotista siltojen ylläpitourakkaa. Urakassa tehdään ylläpitokorjauksia eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä.
Urakoitsijana toimii Destia Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Urakoitsijan edustaja työmaapäällikkö Jouko Ahonen, Destia Oy, p. 044 298 0883
Työnjohtaja Axel Suominen, Destia Oy, 040 935 1810
Projektipäällikkö Mikko Asunen, Lounais-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 502 4106
Siltainsinööri Jyrki Toivonen Sisä-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 503 6097
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Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
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