Lokakuussa mitattiin maailmanlaajuisesti ennätyksellisen korkeita lämpötiloja
6.11.2026 12:35:37 EET | Ilmatieteen laitos | Tiedote
EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan vuodesta 2026 tulee todennäköisimmin mittaushistorian toiseksi lämpimin vuosi.
Lokakuu 2026 oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian lämpimin lokakuu. Maapallon keskilämpötila oli 1,75 astetta esiteollisen ajan (1850–1900) tasoa korkeampi. Lokakuu oli jo kolmas peräkkäinen kuukausi, jolloin lämpötila ylitti 1,5 asteen rajan.
Euroopassa lokakuu oli mittaushistorian toiseksi lämpimin lokakuu vuoden 2022 lokakuun jälkeen. Lokakuun keskilämpötila oli 11,51 astetta. Tämä on 1,49 astetta vuosien 1991–2020 lokakuun keskiarvoa korkeampi.
Lämpötilat olivat selvästi keskimääräistä korkeampia Fennoskandiassa ja Itä-Euroopan itäosissa. Muualla Euroopassa lämpötilat olivat lähempänä tavanomaista.
Vuoden 2026 keskilämpötila ylittää todennäköisesti 1,5 asteen rajan
Vuoden 2026 keskilämpötila ylittää nyt lähes varmasti esiteollisen ajan lämpötilatason 1,5 asteella. Jos tämä toteutuu, vuodesta 2026 tulee jo toinen vuosi, jolloin raja ylittyy. Aikaisemmin raja ylittyi vuonna 2024, joka oli mittaushistorian lämpimin vuosi. Arvio perustuu ERA5-aineiston lokakuuhun asti ulottuvien tietojen pohjalta tehtyyn tilastolliseen ennusteeseen. Myös vuosien 2023–2026 neljän vuoden keskilämpötilan ennustetaan ylittävän esiteollisen ajan tason 1,5 asteella.
”Ylitämme 1,5 astetta tänä vuonna toista kertaa sitten 1800-luvun, ja mahdollisesti myös ensi vuonna. Olemme matkalla 1,5 asteen ylitykseen pysyväisemmin 2030-luvulla. Helleaaltojen, kuivuuden ja tulvien määrien kasvu jatkuu joka tapauksessa noin 2060-luvulle, jolloin se voidaan pysäyttää, mikäli saamme rajattua lämpenemisen kahteen asteeseen”, toteaa Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas.
Copernicuksen mukaan vuodesta 2026 tulee todennäköisimmin mittaushistorian toiseksi lämpimin vuosi. Todennäköisyys sille, että vuosi 2026 yltää vuoden 2024 tasolle tai ylittää sen, on noin 20 prosenttia.
Merivedet edelleen poikkeuksellisen lämpimiä
Napaseutujen ulkopuolisten merialueiden keskimääräinen pintalämpötila oli lokakuussa 20,95 astetta. Tämä on mittaushistorian korkein lämpötila lokakuussa ja ylitti edellisen lokakuun ennätyksen vuodelta 2023.
Meriveden pintalämpötilat pysyivät poikkeuksellisen korkeina suuressa osassa trooppista Tyyntämerta. El Niño -ilmiö voimistui edelleen, ja sen ennustetaan saavuttavan huippunsa vuoden loppupuolella.
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Pääjohtaja Petteri Taalas, Ilmatieteen laitos, p. 050 341 3460
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