Kebabia, pizzaa ja kahvia saman katon alla – Hesburger avasi Tallinnaan ketjun ensimmäisen FoodStationin
6.11.2026 13:04:33 EET | Hesburger | Tiedote
Hesburger avasi eilen Tallinnassa Neste Express Smuuli -asemalle uudenlaisen FoodStation -ruokapaikan, joka yhdistää kolme eri ravintolakonseptia saman katon alle. Uudesta FoodStation -ruokapaikasta saa muun muassa pizzaa, kebabia, gyroksia sekä kahvilatuotteita. Hesburger investoi uuteen konseptiin 600 000 euroa ja loi samalla 20 uutta työpaikkaa.
Hesburgerin Smuulin uusi FoodStation on ensimmäinen laatuaan koko Hesburger-ketjussa. Uudessa konseptissa ei ole perinteistä Hesburger-hampurilaisravintolaa, vaan FoodStation yhdistää kolme eri brändiä samaan toimipisteeseen:
- Döner HeseKebab® & Gyros – on suomalaisille jo tuttu: Suomessa ketjulla on viisi kebab-ravintolaa Salon Kivihovissa, Turussa ja Vantaalla.
- Ahju Pizzeria – Suomessa UUNI-pizzeriana tunnettu ravintola, joka tarjoaa herkullisia uunipizzoja. Ruokalista on kehitetty yhteistyössä Suomen UUNI-pizzerian kanssa, mutta FoodStationin ravintolan omistaa ja sen toiminnasta vastaa Hesburger.
- HeseCafe® ja itsepalvelumyymälä – tuoreita kahvijuomia, leivonnaisia, voileipiä ja bageleita tarjoava kahvila, jonka yhteydessä toimii välipaloja ja juomia myyvä itsepalvelumyymälä. HeseCafe®-konsepti toimi aiemmin myös Suomessa, ja tulee nyt uudistettuna ensimmäistä kertaa Viroon.
Smuulikadulla jo aiemmin asiakkaita palvellut Hesburger-ravintola jatkaa toimintaansa entiseen tapaan.
– Tuomme markkinoille täysin uudenlaisen konseptin, joka yhdistää kolme erilaista ravintola- ja kahvilabrändiä samaan tilaan. Haluamme tarjota sekä matkalla oleville että lähialueen asukkaille monipuolisemman valikoiman aina kebabista ja uunipizzasta tuoreeseen kahviin sekä nopeasti mukaan otettaviin välipaloihin, kertoo Hesburgerin viestinnästä ja kansainvälisestä markkinoinnista vastaava johtaja Ieva Salmela.
– Virolaiset kuluttajat arvostavat suomalaisten ja muiden naapurimaiden asiakkaiden tavoin hyvää makua, helppoutta, laatua sekä hyvää hinta-laatusuhdetta. Olemme huomanneet, että virolaiset asiakkaat ovat uteliaita ja kokeilevat mielellään uusia makuja ja ruokapaikkoja. Tämä kannustaa meitä tuomaan markkinoille uusia ratkaisuja. On tärkeää löytää tasapaino tuttujen suosikkien ja uusien makuelämysten välillä, Salmela jatkaa.
Hesburgerin ensimmäinen FoodStation sijaitsee Tallinnassa Neste Express Smuuli -asemalla osoitteessa Punane 43. Neste on toiminut paikalla lähes 30 vuoden ajan.
– Kehitämme asemaverkostoamme jatkuvasti, sillä haluamme tarjota asiakkaille sujuvan ja laadukkaan pysähdyksen. Olen tyytyväinen, että saimme Hesburgerin uuden FoodStation -konseptin Neste Express Smuulin asemalle. Yhteistyössä tarjoamme asiakkaille laadukkaan tankkauskokemuksen ja monipuolisen ruokavalikoiman, sanoo Nesteen asemaverkostosta vastaava johtaja Katri Taskinen.
Virossa on tällä hetkellä 54 Hesburger-ravintolaa, jotka työllistävät yli 800 ihmistä. Baltia on yksi yhtiön tärkeimmistä kasvualueista.
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Yhteyshenkilöt
Ieva SalmelaViestinnän ja kansainvälisen markkinoinnin johtajaHesburgerPuh:+358 45 637 0927ieva.salmela@hesburger.fi
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Tietoja julkaisijasta
Burger-In Oy on suomalainen perheyritys ja Hesburger sen rekisteröity liikemerkki. Hesburger-ravintoloita löytyy kymmenestä maasta: Suomesta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Saksasta, Ukrainasta, Bulgariasta, Puolasta, Romaniasta ja Italiasta. Hesburger työllistää Suomessa noin 6000 työntekijää ja ulkomailla noin 3500 työntekijää. Vuoden 2025 verollinen myynti Suomessa oli noin 327 miljoonaa euroa ja ulkomailla noin 242 miljoonaa euroa.
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