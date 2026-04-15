Johnny Knigan kevät 2027 on julkaistu
10.11.2026 12:59:00 EET | Johnny Kniga | Tiedote
Kevään 2027 kirjoissa uppoudutaan suuriin tunteisiin ja hätkähdyttäviin elämäntarinoihin, ja matkataan Latinalaiseen Amerikkaan ja Pohjois-Koreaan. Mukaan mahtuu tietysti myös kutkuttavaa romantiikkaa ja koukuttavaa kotimaista jännitystä. Kevään katalogi on luettavissa täältä.
Alkuvuoden odotetuimpiin uutuuksiin kuuluu Millariikka Rytkösen omakohtainen teos Vielä vähän, joka seuraa vaihdevuosien kynnyksellä olevan naisen vuoden mittaista matkaa personal trainerin opissa. Treenipäiväkirjan kautta Rytkönen pohtii naiseutta, ikääntymistä ja kehoon kohdistuvia odotuksia tarjoten samalla lempeän vastalääkkeen suorittamiselle ja kauneusihanteiden tavoittelulle. Samastumispintaa tarjoaa myös kansainväliseksi ilmiöksi noussut Belle Burdenin Vieraantuneet – Erään avioliiton loppu, joka kuvaa äkillisen eron jälkeistä surua, hämmennystä ja uuden suunnan etsimistä.
Keväällä päästään uppoutumaan myös kiinnostaviin elämäntarinoihin. Muistelmateoksessaan Olin poliisi Jari Taponen kirjoittaa urastaan, poliisiorganisaation sisäisestä kuttuurista sekä ristiriidoista, jotka lopulta ajoivat hänet pois ammatista, jota hän teki koko sydämestään. Vaikuttavien elämäntarinoiden kevättä täydentää Terhi Toivonluodon Kaikki minkä pelasin, joka on omakohtainen kertomus rahapeliriippuvuudesta, häpeästä ja selviytymisestä. Dustin Hoffmanin odotettu muistelmateos Elämäni elokuvissa puolestaan käsittelee yhden aikamme arvostetuimman näyttelijän uran käännekohtia, luovuutta ja vanhenemista.
Myös yhteiskunnalliset teemat nousevat esiin kevään kirjoissa. Mikael ”Mibi” Runebergin Rikostiedustelija avaa suomalaisen huumepoliisin vaiettuja operaatioita, ja Kimmo Räntilän tositarinoihin perustuva Viiva – kertomuksia kokaiinista piirtää esiin kokaiinikaupan inhimilliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Latinalaisessa Amerikassa. Markus Tiittulan Maailman vaarallisin raja on pysäyttävä tietokirja, joka yhdistää pohjoiskorealaisten loikkareiden tarinat laajempaan kuvaukseen siitä, kuinka yhteisen historian jakaneet naapurimaat ovat kehittyneet täysin eri suuntiin.
Käännetyn kaunokirjallisuuden uutuuksissa sukelletaan elämänmakuisiin tarinoihin. Palkitun Anne Sverdrup-Thygesonin esikoisromaani Erakkokesä on lämmin kertomus surusta, ystävyydestä ja luonnon lohduttavasta voimasta, ja Ia Genbergin International Booker -ehdokkuuden saanut Laiha lohtu tarkastelee mustalla huumorilla rahaa ja ihmissuhteita. Onneksi äitini kuoli -teoksesta tunnettu entinen lapsitähti Jennette McCurdy käsittelee valtaa ja ihmissuhteiden epätasapainoa romaanissaan Puolet nuorempi.
Romantiikan ystäville tarjolla on herkullisia jatko-osia: Anne Louise Morsethin Rakkautta rivien välissä -sarjan jatko-osa Toinen mahdollisuus yhdistää hersyvällä tavalla rakkauden ja kustantamomaailman kiemurat, ja Kyra Parsin Pahat pomot -sarja jatkuu. Myös jännityksen ystäville on luvassa odotettuja uutuuksia. Harri Virtasen Henri Joki -sarjan kolmas osa Rakas epätoivo tarttuu ajankohtaisesti algoritmeihin ja syväväärennöksiin, ja Niina Repon tosielämän rikoksiin perustuva Rikos ja rakkaus -sarja jatkuu teoksella Lopeta tai tapan. Cozy crime -tunnelmaa henkivä Rumaa peliä Roomassa jatkaa Anders ja Anette de la Motten Lomaparatiisin murhat -sarjaa.
Kaikkiin Johnny Knigan kevään 2027 uutuuksiin pääset tutustumaan linkistä: www.johnnykniga.fi/kevat2027.pdf
Haastattelupyynnöt ja tarkemmat tiedustelut:
Jaakko Mikkola, Senior Brand Manager: jaakko.mikkola@wsoy.fi, p. +358445844655
Miia Martikainen, tiedottaja: miia.martikainen@wsoy.fi, p. +358503305076
Arvostelukappaleet: tiedotus@wsoy.fi
Painokelpoiset kansi- ja kirjailijakuvat: https://www.johnnykniga.fi/medialle/kuvapankki
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