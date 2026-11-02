Kuntaliitto: Peruskoulun ongelmat eivät ratkea uusilla kokeilla ja rekistereillä

Kuntaliitto haastaa päättäjiä suuntaamaan huomion jo käynnissä olevien uudistusten onnistumiseen uusien mittausjärjestelmien sijaan. Koulutuksen tietopohjan vahvistaminen on tärkeää ja oikeansuuntaista kehittämistä tehdään jo. Uusien kansallisten kokeiden ja laajojen rekisteriaineistojen lisäarvo hyötyineen ja haittoineen on selvitettävä huolellisesti. Myös kustannukset on arvioitava.

Oppimistulosten heikkenemiseen ei ole yhtä yksittäistä syytä tai ratkaisua. Tulokset ovat laskeneet myös maissa, joissa kansalliset kokeet ja laajat seurantajärjestelmät ovat käytössä.

"Muiden maiden käytäntöjen vaikuttavuudesta tarvitaan luotettavaa tietoa ennen niiden omaksumista Suomeen", Kuntaliiton koulutusasioiden johtaja Irmeli Myllymäki sanoo.

Osaamistakuun toteutukseen tarvitaan kunnille tukea

Perusopetuksessa valmistellaan jo osaamistakuuta, jonka yhteydessä selkeytetään opetussuunnitelman tavoitteita ja arviointikriteereitä sekä kehitetään valtakunnallista tehtäväpankkia. Kuntaliiton mukaan näiden uudistusten toteuttamiseen on nyt suunnattava riittävästi voimavaroja, sillä hyväkään uudistus ei paranna oppimistuloksia, ellei se näy luokkahuoneissa.

"Resurssit ovat rajalliset. Panostetaan siihen, mitä jo on aloitettu ja huolehditaan osaamistakuun onnistumisesta. Oppimistulosten parantamiseksi kunnat eivät kaipaa lisää hallinnollista työtä, jotka rasittavat koulujen perustoimintaa. Ratkaista pitäisi, miten lapset voisivat oppia paremmin", Myllymäki korostaa.

Kuntaliitto pitää nyt käytävää julkista keskustelua koulutuksen tasa-arvosta ja oppimistuloksista arvokkaana.

Osaamistason nosto edellyttää pitkäjänteistä kehittämistä sirpalemaisen uudistamisen sijaan. Kunnat eivät ole edes ehtineet toimeenpanna yhtä laki- ja opetussuunnitelman uudistusta huolella, kun toinen on jo tulossa.

Lisätiedot ja haastattelut:

Irmeli Myllymäki

Koulutusasioiden johtaja

p. 046 921 4443

Susanna Huovinen

Varatoimitusjohtaja

p. 050 432 0731