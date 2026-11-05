Vihreiden Hyrkkö ehdottaa valtakunnallista läksytukea ja isien omaa neuvolakäyntiä: Poikien puolustaminen vaatii tekoja poikien hyväksi, ei naisten oikeuksien polkemista

Tällä viikolla vietetään miesten viikkoa, jonka teemana on tänä vuonna pojat. Hyrkön mukaan Suomessa on syytä havahtua poikien ja nuorten miesten pahoinvoinnin kasvuun. Poikien oppimistulokset ja erityisesti lukutaito ovat heikentyneet, ja liian moni poika jää ilman toisen asteen tutkintoa. Yksinäisyys, syrjäytyminen, asunnottomuus sekä monet mielenterveys- ja päihdeongelmat kasautuvat miehille. Viime vuonna miehiä oli itsemurhan tehneistä 72 prosenttia ja alkoholiin kuolleista lähes 80 prosenttia.

– Poikien pahoinvointi näkyy kouluissa, sote-palveluissa, vankiloissa ja hautausmailla. Näiden tilastojen pitäisi soittaa jo useampaakin hälytyskelloa. Poikien huolet on otettava vakavasti, sanoo Hyrkkö.

Hyrkön mukaan poikien huolia käytetään myös häikäilemättömästi hyväksi. Erityisesti sosiaalisessa mediassa poikien ja miesten osattomuuden kokemuksia valjastetaan tasa-arvon ja demokratian vastaiseen liikehdintään, jossa syitä miesten ahdinkoon etsitään naisista tai liberaaleista arvoista. Pahimmillaan vastakkainasettelu johtaa radikalisoitumiseen. Lievempänäkin se nakertaa yhteiskunnan sisäistä luottamusta.



– Poikien ongelmat eivät ratkea ahtamalla heitä entistä tiukempaan muottiin. Poikien puolustaminen vaatii tekoja poikien hyväksi, ei tyttöjen ja naisten oikeuksien polkemista, Hyrkkö toteaa.

Hyrkön mukaan ratkaisuja on olemassa. Hän nostaa esimerkkinä Icehearts-toiminnan, joka tukee syrjäytymisvaarassa olevia poikia pitkäjänteisesti. Aalto-yliopistossa tehdyn tuoreen tutkimuksen mukaan toiminta vähensi rikollisuutta ja auttoi myös niitä lapsia ja nuoria, jotka eivät olleet itse toiminnan piirissä. Myös perhevapaauudistus on onnistunut, sillä se on lisännyt isien perhevapaiden käyttöä. Se vahvistaa sekä lasten että miesten hyvinvointia.

– Kun poikia tuetaan, koko yhteisö hyötyy. Toimivat mallit pitää rahoittaa ja laajentaa koko maahan, Hyrkkö vaatii.

Vihreät vahvistaisi poikien ja miesten hyvinvointia muun muassa näillä keinoilla:

valtakunnallinen maksuton läksytuki kaikkiin peruskouluihin

syrjäytymisvaarassa olevien poikien parissa työskentelevien järjestöjen (esim. Icehearts, Poikien Talo, Poikien puhelin) toiminnan turvaaminen

asunnottomuuden, itsemurhien ja huumekuolemien torjunta sekä päihdehuollon ja vankien kuntoutuksen vahvistaminen

jokaiselle isälle oma neuvolakerta ja perhevapaiden uudistaminen niin, että tasa-arvoisesta vanhemmuudesta tulee sääntö eikä poikkeus

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