Johanna Holmströmin Karhunkaatajat on Ruotsissa ehdolla vuoden parhaaksi dekkariksi

Karhunkaatajat on Johanna Holmströmin Villipedot-sarjan toinen osa ja itsenäisesti avautuva rikosromaani, jossa kuhmolaiselta suolta löytyy ammuttu ja raa’asti silvottu karhu. Samaan aikaan teini-ikäinen Jenna katoaa jäljettömiin. Rikoskonstaapeli Minna Salmisen ja hänen kollegoidensa tutkimukset kulkevat Kainuun laajoilta erämaa-alueilta Helsingin hämärille kulmille. Romaanissa nousevat esiin myös nuorten seksuaalinen hyväksikäyttö, verkossa tapahtuva houkuttelu, perheväkivalta ja luontopolitiikka.

Karhunkaatajat jatkaa vuonna 2024 alkaneen Suden lapset -romaanin tarinaa. Sarjan molempien osien oikeudet on myyty Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan, ja ruotsalainen tuotantoyhtiö FLX on hankkinut sarjan televisio-oikeudet. Pohjoismainen kiinnostus sarjaan heräsi jo ennen kirjojen ilmestymistä.

Ruotsissa Karhunkaatajat ilmestyi nimellä Björndråparen Albert Bonniers Förlagin julkaisemana. Kirjaa on luonnehdittu kirjallisesti kunnianhimoiseksi, ajankohtaiseksi ja vahvasti nordic noir -perinteeseen liittyväksi rikosromaaniksi.

Ruotsin Dekkariakatemian muut ehdokkaat vuoden parhaaksi dekkariksi ovat Daniel Alfredson, Camilla Grebe, Pia Hagmar ja Victor Pavic Lundberg.

Karhunkaatajat on ehdolla myös Kainuun kirjallisuuspalkinnon saajaksi.

Johanna Holmström julkaisi esikoisteoksensa Inlåst och andra noveller vuonna 2003. Yksi teoksen novelleista oli vuonna 2004 ehdolla Sveriges Radion novellipalkinnon saajaksi. Holmström on kirjoittanut novelleja, romaaneja, elämäkerran sekä rikoskirjallisuutta. Koulutukseltaan hän on toimittaja ja kirjallisuudentutkija.

Holmströmin novellikokoelma Camera obscura sai vuonna 2009 sekä Svenska Ylen kirjallisuuspalkinnon että arvostetun Svenska Dagbladetin kirjallisuuspalkinnon. Vuonna 2023 hänelle myönnettiin Ruotsissa Karin Boyen kirjallisuuspalkinto.

Holmströmin romaani Sielujen saari sovitettiin näytelmäksi Svenska Teaterniin vuonna 2022, ja samana vuonna hänen novellikokoelmansa Selkounien käsikirja oli ehdolla Runeberg-palkinnon saajaksi.

Karhunkaatajat-romaanin suomenkielisen laitoksen on suomentanut Hanna Arvonen.