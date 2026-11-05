Huuhkajien mediaohjelma 9.–15.11.2026

Pikkuhuuhkajat nimetty EM-jatkokarsintoihin Irlantia vastaan 4.11.2026 15:17:00 EET | Tiedote

Suomen U21-maajoukkue (2004 ja myöhemmin syntyneet) pelaa marraskuussa U21-EM-lopputurnauspaikasta Irlantia vastaan. Joukkueet kohtaavat toisensa Tampereella 13.11. klo 18.15 ja Corkissa 17.11. klo 19.45 Suomen aikaa. Otteluparin voittaja etenee kesällä 2027 Albaniassa ja Serbiassa pelattaviin U21-EM-kisoihin.