Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helian opiskelijat valitsivat Nordic Business Forumin vuoden 2026 partneriyritykseksi

6.11.2026 15:52:23 EET | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Tiedote

Jaa

Vuoden partneriyritykset palkittiin Haaga-Helian perinteisessä partneri-illassa, joka järjestettiin tänä vuonna 5.11. RestoCampilla Triplan kauppakeskuksessa.

Haaga-Helian kuva-arkisto

Haaga-Helian opiskelijat ovat valinneet Nordic Business Forumin (NBF) vuoden 2026 partneriyritykseksi. Runsaat 700 haagahelialaista opiskelijaa osallistui syksyn aikana tutkimukseen, jossa arvioitiin Haaga-Helian partnereita yrityksen kiinnostavuuden, aktiivisuuden ja ammatillisen yhteistyön näkökulmista. NBFn jälkeen seuraaville sijoille sijoittuivat tasapistein Nordea ja Finavia. Kesko täydensi kärkikolmikon.

Vuosittain järjestettävä Partneri-ilta kokosi yhteen lähes 80 yrityskumppaniedustajaa sekä Haaga-Helian partnerimanageria. Illan aikana vieraille esiteltiin RestoCampin uusia tiloja tutkintojohtaja Risto Karmavuon opastuksella. Lisäksi lehtorit Joel Pakalén ja Aarni Tuomi avasivat TKI-hankkeissa syntyneitä ajankohtaisia näkökulmia tekoälyn vaikutuksista työelämään ja organisaatioiden toimintaan. Tilaisuuden kruunasi illallinen, josta vastasivat ruokatuotannon johtamisen restonomiopiskelijat keittiömestari Jari Karjalaisen johdolla.

Palkintokuvassa vasemmalla Kati Roivas Finavialta ja partnerimanageri Jemina Kinnari, asiakkuuspäällikkö Kia Lindström, partnerimanageri Mikko Karamo ja Tiia Autio Keskolta sekä Sami Hämäläinen Nordeasta ja partnerimanageri Ville Hanni.

Kuvat

Haaga-Helian kuva-arkisto
Lataa
Haaga-Helian kuva-arkisto
Lataa
Haaga-Helian kuva-arkisto
Lataa

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Mångsidiga fiskeupplevelser längs sydkusten genom ett nytt projekt5.11.2026 14:35:42 EET | Pressmeddelande

Haaga-Helia yrkeshögskola har startat ett nytt projekt, Fiska och upplev sydkusten. Målet är att utveckla fisketurismen, stärka samarbetet inom fiskerinäringen och göra kustens fiskekultur mer känd för allmänheten. Inom projektet skapas nya turistupplevelser, ordnas avgiftsfria fiskerelaterade evenemang och kortkurser som är öppna för alla. Syftet är också främja uppskattningen för inhemsk vildfisk.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye