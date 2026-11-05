Haaga-Helian opiskelijat valitsivat Nordic Business Forumin vuoden 2026 partneriyritykseksi
6.11.2026 15:52:23 EET | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Tiedote
Vuoden partneriyritykset palkittiin Haaga-Helian perinteisessä partneri-illassa, joka järjestettiin tänä vuonna 5.11. RestoCampilla Triplan kauppakeskuksessa.
Haaga-Helian opiskelijat ovat valinneet Nordic Business Forumin (NBF) vuoden 2026 partneriyritykseksi. Runsaat 700 haagahelialaista opiskelijaa osallistui syksyn aikana tutkimukseen, jossa arvioitiin Haaga-Helian partnereita yrityksen kiinnostavuuden, aktiivisuuden ja ammatillisen yhteistyön näkökulmista. NBFn jälkeen seuraaville sijoille sijoittuivat tasapistein Nordea ja Finavia. Kesko täydensi kärkikolmikon.
Vuosittain järjestettävä Partneri-ilta kokosi yhteen lähes 80 yrityskumppaniedustajaa sekä Haaga-Helian partnerimanageria. Illan aikana vieraille esiteltiin RestoCampin uusia tiloja tutkintojohtaja Risto Karmavuon opastuksella. Lisäksi lehtorit Joel Pakalén ja Aarni Tuomi avasivat TKI-hankkeissa syntyneitä ajankohtaisia näkökulmia tekoälyn vaikutuksista työelämään ja organisaatioiden toimintaan. Tilaisuuden kruunasi illallinen, josta vastasivat ruokatuotannon johtamisen restonomiopiskelijat keittiömestari Jari Karjalaisen johdolla.
Palkintokuvassa vasemmalla Kati Roivas Finavialta ja partnerimanageri Jemina Kinnari, asiakkuuspäällikkö Kia Lindström, partnerimanageri Mikko Karamo ja Tiia Autio Keskolta sekä Sami Hämäläinen Nordeasta ja partnerimanageri Ville Hanni.
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