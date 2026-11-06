Keskuskauppakamari: Päästövähennykset eivät enää yksin riitä – ilmastonmuutokseen on myös sopeuduttava

YK:n ilmastokokous COP31 järjestetään Turkin Antalyassa 9.–20.11.2026. Turkki isännöi kokousta, ja Australia johtaa virallisia neuvotteluja.

”Tämän vuoden ääri-ilmiöt, kuten Euroopan helteet ja Nepalin tulvat, ovat osoittaneet, mitä ilmaston lämpeneminen tarkoittaa. YK:n tuoreen ympäristöohjelman raportin mukaan olemme matkalla 2,8 asteen lämpenemiseen, ja jokainen vältetty asteen kymmenys vähentää riskejä”, Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Merli Juustila muistuttaa.

Juustila on itse lähdössä paikan päälle ja odottaa kokoukselta toimeenpanoa: päästövähennyksiä, ilmastorahoitusta ja oikeudenmukaista siirtymää. Isäntämaa on nostanut kärkiteemaksi sähköistymisen, ja Suomen paviljongilla suomalaiset yritykset, tutkijat ja järjestöt esittelevät käytännössä toimivia ratkaisuja.

”Painopiste on päästövähennysten ja rahoituksen toimeenpanossa sekä halukkaiden maiden koalitioissa”, Juustila sanoo.

Sähköistyminen on myös energiaturvaa

Turkki tavoittelee sähkön osuuden nostamista energian loppukäytössä nykyisestä hieman yli 20 prosentista 35 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä.

”Isäntämaa ajaa sähköistymistä varmasti lujaa. Fossiilisista irtautuminen ei ole vain ilmastopolitiikkaa vaan myös energiaturvaa: puhdas energia ja sähköistyminen vahvistavat omavaraisuutta. Tärkeintä on, ettei nyt oteta askeltakaan taaksepäin”, Juustila sanoo.

Kokouksessa käsitellään myös ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sitä, miten maat voivat paremmin varautua ilmastonmuutoksen kasvaviin riskeihin. Erityishuomion kohteena on se, miten sopeutumisen edistämistä voidaan mitata ja seurata.

"Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo nyt yritysten arjessa. Sään ääri-ilmiöt voivat katkaista toimitusketjuja, vahingoittaa infraa ja vaikeuttaa raaka-aineiden saatavuutta. Vaikka päästöt saataisiin nopeasti laskuun, ilmastonmuutoksen vaikutukset eivät saman tien katoa. Siksi päästövähennysten rinnalle tarvitaan myös sopeutumistoimia."

Suomi tuo Antalyaan toimivia ratkaisuja

Keskuskauppakamari on yksi Suomen COP31-paviljongin järjestäjistä. Paviljongin ohjelmassa on kahdeksan teemapäivää. Suomessa jo 96 prosenttia sähköntuotannosta on fossiilivapaata.

”Suomi on jo mallimaa fossiilisista irtautumisessa. Maailma tarvitsee järkeviä, vakaita ja testattuja esimerkkejä, ja Suomi on juuri sellainen”, Juustila sanoo.

Suomen paviljonki on Milttonin, Climate Leadership Coalitionin, Elinkeinoelämän keskusliiton, Teknologiateollisuuden, Keskuskauppakamarin ja UN Global Compact Network Finlandin yhteishanke. Sitä kehitetään yhteistyössä ympäristöministeriön, ulkoministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Paviljonki avataan tiistaina 10.11. Ohjelma: copfinlandpavilion.com