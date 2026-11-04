Komissio antaa myönteisen arvion Suomen viimeisestä maksupyynnöstä – Suomelle 331 miljoonaa euroa NextGenerationEU-välineestä
6.11.2026 17:18:47 EET | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Euroopan komissio on tänään antanut myönteisen arvion Suomen kuudennesta maksupyynnöstä, joka koskee 331 miljoonan euron avustuksia elpymis- ja palautumistukivälineestä. Maksupyyntö on viimeinen kuudesta, ja sen myötä Suomi on toteuttanut kaikki elpymis- ja palautumissuunnitelmansa mukaiset uudistukset ja investoinnit, joiden kokonaisrahoitus on 1,95 miljardia euroa.
Tämän viimeisen maksupyynnön myötä Suomi on toteuttanut suunnitelmansa viimeiset kuusi uudistusta ja 19 investointia. Uudistukset ja investoinnit hyödyttävät Suomen kansalaisia ja yrityksiä edistämällä tutkimusta, hiilestä irtautumista, digitalisaatiota, puhdasta liikkuvuutta, terveydenhuoltoa, vihreään siirtymään liittyviä lupamenettelyjä ja koulutusta.
Komissio on todennut, että Suomi on saavuttanut kuudennen maksupyynnön ehtona olevat 17 välitavoitetta ja 9 tavoitetta komission hyväksymällä tavalla. Kyseiset välitavoitteet ja tavoitteet on esitetty neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä.
Maksupyyntö kattaa muun muassa seuraavat keskeiset toimet:
- Puhdas tutkimus ja innovaatio: Luodaan uusia tutkimusmahdollisuuksia strategisilla aloilla, kuten teollisuuden vähähiilistäminen, hiilidioksidin talteenotto ja uusiutuva vety.
- Kilpailukyky: Investoidaan teollisuuden sähköistämiseen sekä vahvistetaan mikro- ja pienyritysten digitalisaatiota ja vientivalmiuksia.
- Puhtaaseen energiaan siirtyminen: Nopeutetaan tuuli- ja aurinkoenergian käyttöönottoa sekä lisätään verkkoliitäntöjä ja energian varastointikapasiteettia. Ympäristölupiin liittyvien digitaalisten palvelujen käyttöönotto auttaa myös lyhentämään uusiutuvaan energiaan tehtävien investointien hyväksymisaikoja.
- Elinikäisen oppimisen uudistus: Kohdistetaan palvelujen ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia tukemaan digitaalista siirtymää ja oikeudenmukaista siirtymistä hiilineutraaliin yhteiskuntaan.
Tämänpäiväinen viimeinen maksupyyntö nostaisi elpymis- ja palautumistukivälineestä Suomelle maksettujen varojen kokonaismäärän 1,95 miljardiin euroon. Suomi on toteuttanut elpymis- ja palautumissuunnitelmansa mukaiset kaikki 137 välitavoitetta ja tavoitetta ja saa näin ollen 100 prosenttia suunnitelmassa Suomelle osoitetusta rahoituksesta sen jälkeen, kun myös neuvosto on hyväksynyt maksupyynnön.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_2362
Yhteyshenkilöt
Antonios SfakiotakisTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122antonios.sfakiotakis@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
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