Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteinen tekoälyfoorumi esittelee suosituksia tekoäly-yhteistyön tiivistämiseksi

Kööpenhaminassa kokoontuneen New Nordics AI High-Level -foorumin osallistujat ovat tänään sopineet suosituksista, joilla pyritään vahvistamaan Pohjoismaiden ja Baltian maiden välistä tekoälyyn liittyvää yhteistyötä.

Suositukset esiteltiin iltapäivällä Pohjoismaiden ja Baltian maiden ministereille ja hallitusten edustajille. Ne tarjoavat konkreettista pohjaa tekoälyä koskevan poliittisen yhteistyön jatkoaskelille.

Suosituksilla pyritään vahvistamaan alueen kilpailukykyä ja häiriönsietokykyä sekä sen valmiuksia kehittää tekoälyä ja saada se laajasti käyttöön.





Viisi nostoa suosituksista:

Vahvistetaan Pohjoismaiden ja Baltian maiden tekoälyyn liittyvää häiriönsietokykyä ja vähennetään kriittisiä riippuvuuksia Vauhditetaan toimiviksi havaittujen tekoälyratkaisujen käyttöönottoa ja niihin liittyvän tiedon jakamista yli rajojen sosiaali- ja terveydenhuollossa Sovitetaan yhteen energia- ja digitaalisen infrastruktuurin suunnittelua Pohjoismaissa ja Baltian maissa Yhtenäistetään ja selkeytetään sääntelyä yhteisten pohjoismais-baltialaisten tekoälymarkkinoiden luomiseksi Sovitaan yhteisestä suunnasta tekoälyn hyödyntämisessä koulutuksessa

Suosituksia tehtiin yhteensä 17. Kaikki tehdyt suositukset löytyvät liitteestä.

Kahdeksan pyöreän pöydän keskustelua

Suositukset laadittiin kahdeksassa pyöreän pöydän keskustelussa, joihin osallistui päättäjiä, yritysjohtajia, tutkijoita sekä julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Keskusteluissa käsiteltiin dataa, työelämää, koulutusta, luottamusta, teknologista häiriönsietokykyä, terveydenhuoltoa, energiainfrastruktuuria sekä edellytyksiä Pohjoismaiden ja Baltian tekoäly-yritysten kasvulle.

”Pohjoismailla ja Baltialla on ainutlaatuinen mahdollisuus näyttää tietä tekoälyn vastuullisessa käyttöönotossa. Edelläkävijyys vaatii kuitenkin muutakin kuin kunnianhimoa. Meidän on siirryttävä keskusteluista ja suosituksista konkreettisiin tekoihin erityisesti terveydenhuollossa, energia-alalla ja julkisissa palveluissa. Tekemällä tiiviimpää yhteistyötä alueen kaikkien maiden kesken, voimme ottaa ratkaisuja nopeammin laajasti käyttöön ja tuottaa todellista hyötyä yrityksille, kansalaisille ja koko yhteiskunnalle”, sanoo AI-Finlandin toimitusjohtaja Karoliina Partanen.

”Tekoäly muuttaa tapaamme tehdä työtä, elää ja tuottaa julkisia palveluja. Pohjoismailla ja Baltialla on vahva pohja tähän työhön, mutta kunnianhimo ei yksin riitä. Tarvitsemme konkreettisia toimia ja paljon tiiviimpää, rajat ylittävää yhteistyötä. Tänään esitellyt suositukset antavat meille hyvät lähtökohdat edetä yhdessä”, sanoo Digital Dogmen toimitusjohtaja Mette Beck-Nielsen.

Suositukset otetaan osaksi Pohjoismaiden ja Baltian maiden tekoälyä koskevaa poliittista vuoropuhelua, ja ne auttavat suuntaamaan yhteistyön kohti seuraavaa vaihetta. Tavoitteena on muuttaa yhteiset painopisteet maiden välisiksi käytännön toimiksi ja hyödyntää alueen vahvuuksia nykyistä paremmin.

”Pohjoismaat ja Baltia ovat tottuneet tarttumaan yhteisiin haasteisiin. Tekoäly ei ole poikkeus. Tänään esitellyt suositukset kertovat tavoitteidemme kunnianhimosta ja avaavat uusia mahdollisuuksia entistä tiiviimmälle yhteistyölle”, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Karen Ellemann.