SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Hallituksen asiakasmaksupolitiikassa ei ole järjen hiventäkään – ihmisten ahdingolla työllistetään lisää väkeä pyörittämään laskuja

– Tässä ei ole enää järjen hiventäkään! Hallitus korottaa terveydenhuollon maksuja, ihmisillä ei ole varaa maksaa niitä, ja lopulta hyvinvointialue joutuu käyttämään yhä enemmän rahaa maksujen huojentamiseen ja selvittelyyn. Sen sijaan, että rahaa käytettäisiin ihmisten hoitamiseen, sitä kuluu heidän taloudellisen ahdinkonsa aiheuttaman byrokratian pyörittämiseen, Laine-Nousimaa ihmettelee.

Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antamat tiedot paljastavat, miten nurinkuriseksi tilanne on mennyt. Hyvinvointialueen lausunnon mukaan vuonna 2024 asiakasmaksuja jäi saamatta noin kolme miljoonaa euroa. Viime vuonna summa kasvoi 4,2 miljoonaan euroon, ja tänä vuonna luottotappioiden ennustetaan nousevan jo 5,5 miljoonaan euroon.

Samaan aikaan maksujen huojentamiseen ja poistamiseen liittyvään työhön osallistuvien henkilöiden määrä on kasvanut vuoden 2023 kahdesta henkilöstä 18 henkilöön vuonna 2026. Työn vuosikustannukset ovat nousseet 90 000 eurosta 545 000 euroon, eli yli kuusinkertaisiksi.

– Nämä luvut ovat hallitukselle murskaavaa luettavaa. Pirkanmaalla maksamatta jäävien laskujen määrä kasvaa miljoonilla ja maksuhuojennusten käsittelyn kustannukset ovat kuusinkertaistuneet. Hallituksen vastaus tähän on korottaa maksuja entisestään, Laine-Nousimaa sanoo.

Yhä useampi joutuu myös hakemaan helpotusta terveydenhuollon laskuihinsa. Pirkanmaalla maksujen huojentamista ja poistamista koskevien hakemusten määrän arvioidaan nousevan tänä vuonna noin 2 000:lla. Se on noin 80 prosenttia enemmän kuin vuonna 2024. Myönteisten päätösten euromäärä lähes kaksinkertaistuu viime vuodesta noin 1,2 miljoonaan euroon.

– On suorastaan irvokasta, että samaan aikaan kun hyvinvointialueilla joudutaan säästämään hoitohenkilöstöstä ja palveluista, lisääntyvää työvoimaa ja rahaa tarvitaan selvittelemään ihmisten sairaalalaskuja. Ihmisten ahdingolla työllistetään toisia pyörittämään heidän laskujaan. Asiakasmaksujen pitäisi olla sellaisella tasolla, että ihmisillä on varaa maksaa ne, Laine-Nousimaa linjaa.

Suomen korkeat terveydenhuollon asiakasmaksut ovat herättäneet huolta myös kansainvälisesti. OECD on varoittanut, että jo vuoden 2025 maksukorotukset vaikeuttavat hoitoon pääsyä. Nyt hallitus valmistelee jälleen uusia korotuksia.

– Kansainväliset asiantuntijat varoittavat, hyvinvointialueet varoittavat ja luvut osoittavat, mihin suuntaan olemme menossa. Mutta Orpon hallitus ei kuuntele. Kun ihminen jättää menemättä lääkäriin rahanpuutteen vuoksi, sairaus ei katoa mihinkään. Se pahentuu ja tulee lopulta yhteiskunnalle paljon kalliimmaksi. Tämä on paitsi epäinhimillistä myös käsittämättömän lyhytnäköistä taloudenpitoa. Orpon hallituksen on peruttava uudet asiakasmaksujen korotukset. Suomessa pitää olla varaa sairastaa ja päästä hoitoon ilman pelkoa siitä, riittävätkö rahat laskuihin, Laine-Nousimaa päättää.