Kaitera Talks pureutuu kulttuurin, teknologian ja tieteen polttopisteeseen – puhujasarjan vieraina Rosa Liksom, Matti Latva-Aho, Aarno Palotie ja Timo Muotka
9.11.2026 05:53:00 EET | Oulun yliopisto | Tiedote
Oulun yliopiston ensimmäisen rehtorin, professori Pentti Kaiteran mukaan nimetty seminaari järjestetään vuonna 2026 neliosaisena Kaitera Talks -puhujasarjana. Kaitera Talks 2026 -sarjassa kutsuttuina puhujina ovat kirjailija ja kuvataiteilija Rosa Liksom, maailmankuulu geneetikko Aarno Palotie, akvaattisen ekologian professori Timo Muotka sekä Oulun yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori ja langattoman tietoliikenteen professori Matti Latva-Aho. Tilaisuuksia voi seurata paikan päällä tai Yle Areenassa.
Puhujasarjan tilaisuudet järjestetään maanantaista torstaihin 16.–19.11.2026 klo 18.00 Oulun Lyseon lukion juhlasalissa, Kajaaninkatu 3, Oulu. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille. Yleisöä pyydetään olemaan paikoillaan istumassa klo 17.55 alkaen.
Kaitera Talks 2026 -puhujasarjassa kysytään, miten luovuus, teknologia ja tutkimus voivat pelastaa ihmiskunnan ja suhteemme kotiplaneettamme. Oulun yliopiston tutkimusyksiköiden kutsumat puhujat lähestyvät tätä kysymystä eri näkökulmistaan. He valottavat tieteen ja tutkimuksen ajankohtaisia teemoja ja uusinta tietoa.
- Ma 16.11. Matti Latva-aho: Langattoman teknologian murros – säilyykö Oulun johtoasema?
- Ti 17.11. Aarno Palotie: Suomen geenit
- Ke 18.11. Rosa Liksom: Miten käsitykseni sivistyksestä on muuttunut
- To 19.11. Timo Muotka: Kymmenen tuhannen virran maa – Suomen unohdetut ja uhanalaiset pienvedet
“Arvostetut puhujat avaavat tutkimusta ihmisläheisesti ja valottavat uusia näkymiä tulevaisuuteen. Puheiden teemat Oulun kulttuuripääkaupunkivuonna soveltuvat sekä tähän aikaan että niihin aiheisiin, jotka ihmisiä askarruttavat. Odotan innolla erityisesti hedelmällisiä keskusteluja puheiden jälkeen ja toivon, että kuulijat innostuvat kysymään asiantuntijoiltamme mieltään polttavista asioista”, sanoo Katri Ervamaa, Pentti Kaiteran rahaston hallituksen puheenjohtaja.
Tilaisuuksia voi seurata paikan päällä sekä myös suorana Yle Areenassa. Tapahtumien tallenteet säilyvät 30 vuorokauden ajan Avoin areena -sarjassa.
Tapahtuman järjestävät Oulun yliopisto ja sen alaisuudessa toimiva Pentti Kaiteran rahasto. Oulun yliopiston ensimmäisen rehtorin nimikkorahaston tehtävänä on palkita Pohjois-Suomen hyväksi tehdystä työstä. Rahasto jakaa kahden vuoden välein 20 000 euron suuruisen tunnustuspalkinnon, ja se jaetaan myös tänä syksynä.
Kaitera Talks 2026 -puhujasarja on osa Oulun yliopiston 2026-kulttuuripääkaupunkiohjelmaa ja Oulu2026 Lumo Art&Tech -festivaalin ohjelmistoa.
Lisätietoja:
Katri Ervamaa
+1 734 276 4906 (USA)
Lue lisää:
Kaitera Talks 2026 -puhujasarja
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Yhteyshenkilöt
Elina Mattila-NiemiViestintäpäällikköPuh:050 336 1690elina.mattila-niemi@oulu.fi
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Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 19 000.
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