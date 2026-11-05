MM-kisavahti jätti paikallisvastustajan nollille
6.11.2026 21:31:57 EET | Fliiga | Tiedote
Oilers palasi ohi Classicin F-liigan kakkoseksi kaatamalla kotonaan paikallisvastustajansa Westend Indiansin 6-0. Tampereen MM-kisoihin valmistautuvan Markus Laakson nollapeli irtosi 20 torjunnalla.
Keskelle sektoria vapaaksi leikannut Antti Suomela sivalsi Öljymiehet johtoon heti illan ensimmäisestä hyökkäyksestä, ja seuraavalla minuutilla Jasper Auvinen laukoi jo 2-0 Markus Salmen mestarillisesta puolivolleysyötöstä. Lisää ropisi toisessa erässä Indiansin keskialueen pallonmenetyksistä. Markus Markkolan 3-0 syntyi komealla kaukolaukauksella ja 4-0 Jasper Auvisen päättämällä ylivoimahyökkäyksellä. Vielä ennen toista taukoa Tuomas Ojala sijoitti eron jo viiteen saatuaan purjehtia pallon kanssa melkeinpä häiritsemättä läpi kentän. Aaro Astalan päätösmaali kolmannessa erässä syntyi sitten ylivoimalla.
Indians jatkaa viidentenä nyt jo seitsemän pistettä Nokian KrP:tä jäljessä.
Lauantaina ovat vuorossa ottelut Jymy–SPV, Hawks–Nokian KrP, EräViikingit–TPS ja O2-Jyväskylä–OLS.
TPS nousi FBC Loiston ohi kakkoseksi F-liigan naisten sarjassa kaatamalla vieraissa PSS:n 18-1. Miisa Turunen takoi tehot 4+2, Anna Marttala 2+4 ja Aada Heikkinen laukoi viisi maalia.
TPS pudotti sarjassa toiseksi viimeisenä olevan kotijoukkueen kyydistään heti avauserässä, jonka se vei 6-0 Aada Heikkisen ja Miisa Turusen kummankin maalattua kahdesti. Toisella tauolla lukemat olivat 13-0 turkulaisille, ja PSS:n illan ainokaisen osui Sofianna Tuominen kolmannessa erässä tilanteessa 0-15.
Hikisen illan PSS:n tolppien välissä jakaneet Emmi Hokkinen ja Jade Junkkari torjuivat ottelussa yhteensä 32 laukausta, kun Miia Maaranen napsi TPS:n maalissa 11 palloa.
Sarja jatkuu lauantaina otteluilla SBS–Wirmo–SPV, Pirkat–EräViikingit ja Koovee–SSRA.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
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