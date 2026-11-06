Eurojackpotin potti jatkaa kasvuaan – Illan suurimmat suomalaisvoitot tarjoili Jokeri
6.11.2026 22:26:01 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Perjantaina arvottu Eurojackpot ei antanut yhtään täysosumaa, joten ensi tiistaina potissa on 53 miljoonaa euroa.
Eurojackpotin perjantaina (kierros 45/2026) suoritetun arvonnan oikea rivi on 7, 30, 32, 35 ja 44. Tähtinumerot ovat 2 ja 6.
Kierroksen suurimmat voitot osuivat kolmelle 5+1-tulokselle, joilla tällä kierroksella sai 700 000 euroa. Voitot menivät Saksaan, Puolaan ja Norjaan.
5+0 tuloksia löytyi viisi kappaletta. Rivin arvoksi tuli tänään hieman yli 236 000 euroa. Voitot osuivat Espanjaan, Puolaan ja vielä kolme kappaletta Saksaan.
Eurojackpotin suurimmat suomalaisvoitot menivät viidelle 4+2-tulokselle, joilla kullakin voitti 4 644,70 euroa.
Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 2 8 2 4 4 9 5. Arvonnassa löytyi kaksi 6 oikein -tulosta, joista toisessa meni myös tuplaus kohdilleen. 20 000 euron voitto osui pöytyäläisen nettipelaajan laatimaan 40 osuuden porukkapeliin, mikä tarkoittaa 500 euron voittoa jokaiselle osuudelle. Tuplattu 40 000 voitto osui puolestaan järvenpääläisen nettipelaajan viiden osuuden porukkapeliin. Jokaisen porukkaosuuden arvoksi tuli 8 000 euroa.
Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 1, 3, 7, 8, 28, 31 ja lisänumero 15. Arvonnassa ei löytynyt päävoittoa, mutta pienempiä voittoja löytyi yli 20 000 kappaletta.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Montreal 87. Tonneja voitettiin kahdeksan kappaletta.
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