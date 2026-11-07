Ex-ministeri Skinnari: Google ei tee Suomen puolesta ilmastopolitiikkaa

– Ilmastopolitiikka ei ole huuhaata. Se on mahdollisuus synnyttää Suomeen vientiä, teollisuutta ja työpaikkoja. Tanskassa ja Ruotsissa puhtaasta teknologiasta tehdään miljardiluokan kauppoja. Mitä Suomi nyt tarjoaa? Luovutamme tärkeintä kilpailuetuamme, puhdasta sähköä, kansainvälisten datakeskusjättien käyttöön, mutta merkittävä osa arvonlisästä syntyy muualla. Samaan aikaan Suomen rooli todellisten ilmastoratkaisujen tarjoajina surkastuu, emmekä tee uutta rahaa, vaan päinvastoin maksamme, Skinnari sanoo.

Skinnari muistuttaa, että hänen ministeriaikana tehdyt ilmastotavoitteet tehtiin yhdessä yritysten kanssa, koska yritykset näkivät kotimaan lisäksi miljardien mahdollisuudet maailmalla.

– Suomesta tulee nyt banaanivaltio. Me tarjoamme puhtaan sähkön, maa-alueet ja infrastruktuurin. Arvonlisä tehdään muualla, mutta ympäristövaikutukset ja kustannukset jäävät Suomeen. Google ei tee Suomen puolesta ilmastopolitiikkaa.

Suomi on vaarassa kasvattaa kaasuriippuvuuttaan

Skinnari nostaa esiin kasvavan sähkönkulutuksen ja vähintään tuhannen megawatin uuden säävarman sähköntuotantokapasiteetin tarpeen.

– Ensin annamme puhdasta sähköämme datakeskuksille ja sen jälkeen tarvitsemme lisää säätövoimaa, jota tehdään fossiilisen tuontimaakaasun varaan. Samalla kotimaisen biokaasun mahdollisuuksia ei ole hyödynnetty riittävästi. Biokaasulla voimme korvata osan tuontikaasusta, vahvistaa huoltovarmuutta ja luoda uusia investointeja sekä työpaikkoja.

– Tavallinen suomalainen joutuu maksajaksi, kun sähkön hinta ja sähköjärjestelmän kustannukset nousevat samalla ja investointien arvonlisä syntyy muualla. Myös suomalaisen teollisuuden kilpailukyky on turvattava.

Suomen COP31-paviljongin avaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.). Ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multala (kok.) on puolestaan korostanut ilmastotoimien merkitystä talouskasvulle.

– Ministerit Tavio ja Multala, mikä on hallituksen yhteinen ilmastopoliittinen linja? Suomen menestystä mitataan päästövähennyksillä, kohtuuhintaisella sähköllä, vientituloilla ja uusilla työpaikoilla.

Lisätiedot:

Ville Skinnari

Kansanedustaja (sd.)