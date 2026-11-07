Ratikkaliikenne Kruunusiltojen reitillä on käynnistynyt vilkkaana

"Liikenteen aloitus on sujunut suunnitelmien mukaan. Vaunuissa on ollut paljon matkustajia, mutta tilaa on riittänyt kuitenkin hyvin kaikille kiinnostuneille, koska liikenne kulkee tänään arkiaikataulujen mukaisesti tiheillä vuoroväleillä”, liikennöintiyksikön johtaja Johan Nykvist Kaupunkiliikenne Oy:stä sanoo.

”Tunnelma ratikoissa on ollut iloinen ja välitön. Tällä hetkellä on mahdotonta vielä arvioida tarkkaan kuinka paljon väkeä on ollut liikkeellä. On ollut hienoa, että Kruunuvuorenrannassa ja Yliskylässä paikalliset toimijat ovat olleet suurella sydämellä mukana tapahtumien järjestelyissä.. ”, HSL:n projektipäällikkö Teuvo Syrjälä iloitsee.