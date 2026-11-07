Ratikkaliikenne Kruunusiltojen reitillä on käynnistynyt vilkkaana

7.11.2026 11:41:54 EET | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote

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Ratikkaliikenne Kruunusilloilla linjoilla 11 ja 12 käynnistyi lauantaiaamuna klo 10.  Ensimmäisenä Kruunuvuorensillan ylitti Korkeasaaresta lähtenyt linjan 12 raitiovaunu. Aamun ensimmäisten tuntien liikenne on sujunut hyvin. Ratikat ovat täyttyneet matkustajista.

Avajaistunnelmia Korkeasaaressa ennen ratikka 12 lähtöä
Avajaistunnelmia Korkeasaaressa ennen ratikka 12 lähtöä HSL

"Liikenteen aloitus on sujunut suunnitelmien mukaan. Vaunuissa on ollut paljon matkustajia, mutta tilaa on riittänyt kuitenkin hyvin kaikille kiinnostuneille, koska liikenne kulkee tänään arkiaikataulujen mukaisesti tiheillä vuoroväleillä”, liikennöintiyksikön johtaja Johan Nykvist Kaupunkiliikenne Oy:stä sanoo.

”Tunnelma ratikoissa on ollut iloinen ja välitön. Tällä hetkellä on mahdotonta vielä arvioida tarkkaan kuinka paljon väkeä on ollut liikkeellä. On ollut hienoa, että Kruunuvuorenrannassa ja Yliskylässä paikalliset toimijat ovat olleet suurella sydämellä mukana tapahtumien järjestelyissä.. ”, HSL:n projektipäällikkö Teuvo Syrjälä iloitsee.

Yhteyshenkilöt

Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Vuonna 2025 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 956 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2025 aikana 381 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/viestinta

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