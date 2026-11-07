SDP:n Eveliina Heinäluoma: Pääministeri Orpo, missä ovat teot vaelluskalojen pelastamiseksi?
7.11.2026 13:14:16 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Eveliina Heinäluoma arvostelee hallituksen vesilain uudistuksen jäämistä selvästi hallitusohjelman tavoitteista. Heinäluoman mukaan pääministeri Petteri Orpon on aika vastata siihen, miksi hallitus ei ole valmis tekemään riittäviä päätöksiä Suomen uhanalaisten vaelluskalakantojen pelastamiseksi.
– Pääministeri Orpo tunnetaan innokkaana kalamiehenä, mutta hallituksen teot vaelluskalojen puolesta ovat jääneet pahasti puolitiehen.
Nyt olisi pääministerin aika kertoa, miten hallitusohjelman tavoitteet toteutuvat näin vaatimattomalla vesilain uudistuksella, Heinäluoma sanoo.
Heinäluoma muistuttaa, että Orpo on aiemmin itse vaatinut nykyistä kunnianhimoisempia toimia vaelluskalojen puolesta. Jo vuonna 2014 maa- ja metsätalousministerinä Orpo esitti pienten vesivoimaloiden purkamista kalojen vaellusesteiden poistamiseksi. Tuolloin Orpo totesi, ettei istutusten lisääminen ole kestävä vaihtoehto kalojen nousun turvaamiselle.
– Yli kymmenen vuotta sitten Orpo oli valmis purkamaan pieniä vesivoimaloita vaelluskalojen pelastamiseksi. Nyt pääministerinä hänellä olisi mahdollisuus toteuttaa omia tavoitteitaan, mutta hallituksen vesilakiuudistus jää puolitiehen.
Mikä pääministerin ajattelussa on muuttunut, Heinäluoma kysyy.
SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton edustajat jättivät ympäristövaliokunnassa yhteisen vastalauseen vesilain uudistuksesta. Heinäluoman mukaan uudistus ei tarjoa riittäviä keinoja vaelluskalakantojen elvyttämiseen.
SDP:n mukaan vesilain uudistus olisi pitänyt valmistella huomattavasti kunnianhimoisemmaksi. Hallituksen esityksen vaikutusarvioinnissa arvioidaan, että uusia kalatalousvelvoitteita käsiteltäisiin vain muutamassa hankkeessa vuosittain. Tällaisella tahdilla vaellusesteiden purkaminen ja kalakantojen elpyminen etenisivät liian hitaasti, arviolta 3– 4 hankkeen vuositahdilla.
– Hallituksen oman vaikutusarvion mukaan kalateiden rakentaminen kaikkiin nykyisiin nollavelvoitelaitoksiin vähentäisi sähköntuotantoa vain noin 0,02 prosenttia vuodessa. Kyse ei siis ole energiantuotannon turvaamisesta vaan poliittisesta tahdosta, Heinäluoma toteaa.
– Pääministeri Orpolta sopii kysyä sunnuntain haastattelutunnilla, miksi hallitus tyytyy näin vaatimattomaan uudistukseen. Suomen uhanalaiset vaelluskalat eivät pelastu juhlapuheilla vaan konkreettisilla päätöksillä. Pääministerin olisi aika osoittaa, että kalakantojen tulevaisuus kiinnostaa myös kalastusretkien ulkopuolella, Heinäluoma päättää.
Yhteyshenkilöt
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
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