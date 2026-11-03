Kaikkonen: Hallituksen lopetettava käsienpesu lähipalvelujen alasajosta – nyt tarvitaan tekoja

– Suomen talouden kuntoon laittamisessa hallitus päätti pitää välivuoden. Nyt sama näyttää tapahtuvan myös suomalaisten terveys- ja vanhuspalveluille. Pääministeri Orpo vaikuttaa nostaneen kätensä pystyyn. Hallitus katselee sivusta, kun lähipalveluja ajetaan alas ja ihmiset ovat hädissään niiden tulevaisuudesta. Näin ei voi jatkua.

– Hyvinvointialueiden päättäjät ovat lähes mahdottoman yhtälön edessä, ja heitä pakotetaan tekemään likainen työ. Tämä ei ole oikein.

Kaikkonen muistuttaa, ettei hallitus voi piiloutua hyvinvointialueiden päätösten taakse. Hallitus vastaa rahoituslaista ja talouden tasapainottamisen reunaehdoista.

– Orpon hallitus istuu jo neljättä vuottaan. Torstain kyselytunnilla eduskunnassa pääministeri myönsi, että rahoitusmallissa on paljon korjattavaa. Tämä on tiedetty jo pitkän aikaa. Pääministeriltä pitää kuitenkin löytyä muutakin kuin kyky tunnustaa ongelmat. Hallituksen tehtävä on ratkaista ongelmia, ei katsella sivusta niiden pahenemista. Hallitus vastaa sekä päätöksistään että tekemättä jättämisistään.

Kaikkonen vaatii hallitukselta kolmea toimenpidettä:

Hyvinvointialueille aidosti lisää aikaa taloustalkoisiin. Soten rahoituslaki viipymättä kuntoon. Kela-taksirallin kiihdyttäminen lopetettava.

– On tolkutonta, että nykyinen järjestelmä voi kannustaa sulkemaan terveysasemia ja maksattamaan kasvavat taksikulut Kelalla. Palvelut karkaavat kauemmas, mutta kokonaislasku ei välttämättä pienene. Samoista veronmaksajien rahoista Kelassakin on kysymys. Hallituksen on korjattava epäkohta. Vielä ehtii toimia.

Kaikkosen mukaan keskittäminen ei automaattisesti tuo säästöjä. Terveysasemien sulkeminen voi pidentää hoitomatkoja ja kasvattaa Kelan matkakorvauksia. Hyvinvointialueen säästö voi jäädä yhteiskunnan kokonaiskustannusten kannalta näennäiseksi.

– Hyvinvointialueiden talous on saatava kestävälle pohjalle. Se ei kuitenkaan saa tarkoittaa välttämättömien lähipalvelujen katoamista. Hallitus vastaa pelisäännöistä. Sen on kannettava vastuu myös niiden seurauksista, Kaikkonen sanoo.