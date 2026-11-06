Eevi Lehmusvuori laukoi Wirmolle kauden toisen voiton

Mynämäen ottelun hahmosta ei jäänyt epäselvyyttä, kun Eevi Lehmusvuori laukoi SBS Wirmon viidestä maalista neljä. Hänen ensimmäiset kaksi osumaansa veivät kotijoukkueen avauserässä 2–0-johtoon, ja SPV:n kavennettua toisen erän ainoalla maalilla otti Lehmusvuori taas ohjat pelin viimeisellä kympillä. Hän teki itse ryöstämästään pallosta 3-1 ja Fiona Stenij’n levityksestä 4-1, minkä jälkeen nähtiin vielä SPV:n Sara Luikun kavennus ja kotijoukkueen Martina Karvosen tyhjiin liidättämät loppunumerot.

SSRA ratkaisi pelin jo avauserässä, jossa kahdesti osunut Liinu Koivisto sekä Hanna Niemelä ja Josefiina Nissilä nakuttivat oululaisille neljän maalin etumatkan. Toinen erä tahkottiin tasanumeroihin 2-2 Iina Ranteen ja Viola Värränkiven kavennettua kotijoukkueelle, mutta kolmannessa Pinja Pesonen ja hattutemppunsa sinetöinyt Liinu Koivisto vielä komistelivat loppulukemia. Josefiina Nissilän tehot olivat 1+2.

Pirkat sinnitteli haastajana EräViikinkien vauhdissa pitkälle kolmanteen erään. Iltapäivän avausmaali syntyi kotijoukkueen Sofia Lappalaisen läpiajosta, ja vielä päätösjakson alussa Oona Hirsimäki kavensi tilanteeksi 2-3 Lappalaisen syötöstä. Sitten EräViikingit kuitenkin repi eroa, kun Anni Räisänen laukoi keskipisteeltä eron kahteen kolme minuuttia ennen ottelun loppua ja vielä pallon maalivahdin alta kaivanut Maura Paajanen päätösnumerot pelikellon näyttäessä 59.47. Ne syöttänyt Ella Suonpää oli ottelun pistehai tehtyään lisäksi itse EräViikinkien 3–1-maalin toisessa erässä.

Sarjan sunnuntain ottelut ovat SB-Pro–SSRA, Northern Stars–FBC Loisto ja Classic–Koovee.