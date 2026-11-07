OLS katkaisi tappioputkensa Jyväskylässä

OLS:n voiton pohjusti vahva alku, kun Riku Ruonakangas maalivahdin jalkojen välistä, Eerik Lukkari etukulmaan ja Iiro Savela kaukaa laukoivat heti ensi erässä taululle kolmen maalin vierasjohdon. Elias Gebremedhin kasvatti eroa toisessa erässä vastaiskusta, mutta Miiko Tuomalan ja Marius Niemelän kavennukset nostattivat vielä kotiyleisön toiveita ennen erätaukoa. Lisää maaleja nähtiin vasta lopussa O2-Jyväskylän yrittäessä ilman maalivahtia, kun ensin Valte Karvonen nosti pallon omalta alueelta tyhjiin ja sitten Jami Markkanen kavensi loppunumerot.

Seinäjoen Peliveljet jatkaa vakuuttavasti sarjakärjessä, ja joukkueen kymmenes perättäinen voitto tuli paikalliskilpailija Jymystä jälleen murskalukemin 11-4. Kauden aiemmat kolme kohtaamista SPV oli vienyt 11-4, 14-3 ja 11-2. Tänään oli kuitenkin pitkään tasaista, sillä vielä kolmannen erän alussa Markus Vainionpää nosti Jymyn lukemiin 4-5. Päivän viimeiset viisi maaliaan SPV iski ottelun kahden ja puolen minuutin aikana ja niistä kaksi tyhjään verkkoon. Alpo Laitila tänään laukoi hattutempun, ja kolmen tehopisteen miehiä olivat myös Riku Hakanen (2+1), Juuso Keskinen (1+2) ja Karri Vaarala (1+2).

TPS nousi EräViikinkejä vastaan kolmen maalin takaa tasoihin ja 5–4-jatkoaikavoittoon. Helsinkiläiset veivät poikkeuksellisesti Loviisassa pelatussa ottelussa avauserän 3-1, ja toisen alussa Tommi Wiander teki ylivoimalla jo 4-1. Kasper Kulmalan ylivoimakavennus puoli minuuttia ennen erätaukoa aloitti kuitenkin Palloseuran nousun, ja jo päätöserän alussa Joonas Koskinen ja Valtteri Molkka nostivat joukkueen tasoihin. Kirin kruunasi jatkoajalla onnekas maali, kun Eero Jalon vapaalyönti laidasta kääntyi ErVi-pelaajasta omaan verkkoon. Jo sitä ennen TPS oli kerran näyttänyt ratkaisseen, mutta videohaaston jälkeen maali hylättiin, kun turkulaisilla oli ollut kaukalossa liikaa pelaajia.

Nokian KrP nousi tasapisteisiin sarjakolmonen Classicin kanssa kaataessaan vieraissa Hawksin 11-5. Kotijoukkue hävisi vielä avauserän vain 2-3, ja kolmannen erän kuudennella sekunnilla Emil Karkulowski kavensi vielä tilanteeksi 4-6. Valtteri Viitakoski kuitenkin kasvatti KrP:n johtoa vielä samalla minuutilla, ja Adam Zubek, Jarno Laukkanen ja Hawksin oma maali saattelivat vieraat tavoittamattomasti karkuun. Voittajista löytyi tänään kahdeksan eri maalintekijää, ja Nico Jonaeson oli kolmella syöttöpisteellään illan pisteykkönen.

SPV on menettänyt vasta yhden sarjapisteen ja sillä on neljän pisteen etumatka kakkonen Oilersiin.

Sarja jatkuu sunnuntaina ottelulla LASB–O2-Jyväskylä.