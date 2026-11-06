Loton potti kohoaa jo 12 miljoonaan euroon - Kaksi 82 000 euron voittoa jakoon

Illan Loton oikea rivi on 6, 12, 16, 17, 29, 31 ja 40. Lisänumero 10. Plusnumero 13.



Täysosumia ei löytynyt, joten pelin potti nousee ensi viikolla 12 miljoonaan euroon.



Lauantaina löytyi kaksi 6+1 -oikein riviä, joilla voitti 82 870 euroa. Voitot osuivat Äänekosken Kotakennääntien Nesteen asiakkaalle ja Lappeenrannan K-Citymarketin asiakkaalle.



Jokeri-pelin lauantain voittorivi on 6 1 8 2 2 0 8. Täysosumia ei löytynyt. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu kolme kappaletta ja niillä voitti 20 000 euroa.



Milli-pelin lauantain voittorivi on 3, 13, 18, 19, 27 ja 33. Lisänumero 24. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt Milli-pelistä.



Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Firenze 80. Lomatonneja voitettiin 10 kappaletta.



Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää täältä.