Pirkanmaan hyvinvointialue

Taysin potilastietojärjestelmän vaihto edennyt suunnitellusti – Maanantaina 9. marraskuuta muutoksia digitaaliseen asiointiin

8.11.2026 13:12:54 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

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Pirkanmaan hyvinvointialueella Taysissa on siirrytty uuteen potilastietojärjestelmään suunnitellusti. Käyttöönotto jatkuu maanantaihin 9. marraskuuta, jolloin myös Taysin digitaaliseen asiointiin tulee muutoksia.

Kuvassa näkymä Pirkanmaan hyvinvointialueen Taysin alueelta Acutan edustalta. Kuvassa näkyy rakennuksia ja yksi ambulanssi.
Kuvaaja: Anu Plym

Potilastietojärjestelmää ryhdyttiin vaihtamaan Taysissa perjantaina 6. marraskuuta, ja se jatkuu vielä maanantaihin 9. marraskuuta saakka, jolloin arkisin toimivilla poliklinikoilla otetaan uusi järjestelmä käyttöön. 

Pirkanmaan hyvinvointialueen vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo kertoo, että OMNI360-potilastietojärjestelmään siirtyminen on edennyt suunnitellusti ja sujuvasti huomioiden käyttöönoton laajuus.

–Asiakkaiden kannattaa kuitenkin lähipäivinä varata hieman tavallista enemmän aikaa erikoissairaanhoidon käynteihinsä – uuden potilastietojärjestelmän käyttö voi aluksi viedä henkilöstöltä vähän enemmän aikaa, Rainesalo muistuttaa.

Taysin digitaalinen asiointi on OmaPirhassa 9. marraskuuta alkaen 

Taysin digitaalinen asiointi siirtyy OmaPirhaan 9. marraskuuta, ja OmaTays poistuu käytöstä. Ajanvaraukset näkyvät jatkossa vain OmaPirhassa. 

Jotta tekstiviestimuistutukset tulevista käynneistä tulevat perille, Taysin potilaiden kannattaa tarkistaa OmaPirhasta yhteystietonsa ja digitaalisen asioinnin suostumuksensa. Kutsut Taysiin lähetetään jatkossa Suomi.fi-viesteinä, joten viestipalvelun ilmoitukset uusista viesteistä on tärkeää ottaa käyttöön.  

OmaPirhaan kirjaudutaan osoitteessa pirha.fi/omapirha

Lisää aiheesta: 

29.10. 2026 Pirkanmaan hyvinvointialueen erikoissairaanhoito siirtyy perusterveydenhuollon kanssa yhteiseen potilastietojärjestelmään 6.–9. marraskuuta  

13.10.2026 
Taysin digitaalinen asiointi muuttuu – varmista, että saat tiedon ajanvarauksista  

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Pirkanmaan hyvinvointialue

Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö. 

Lisätietoja pirha.fi.

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