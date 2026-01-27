Teräselementti rakentaa Naantaliin 3000 m2:n toimitilat Puuilo Tavaratalot Oy:lle
9.11.2026 07:00:00 EET | Teräselementti Oy | Tiedote
Teräselementti Oy rakentaa KVR-hankkeena Puuilon uudet toimitilat Naantalin Noutokadulle, Luolalaan. Rakentaminen tontilla on jo aloitettu ja uudet tilat valmistuvat kesällä 2027.
Puuilo on suomalainen vähittäiskauppaketju, joka myy laajaa valikoimaa arjen ja rakentamisen tuotteita Puuilon myymälöissä ja verkkokaupassa. Sen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa rakennustarvikkeet, työkalut, LVI- ja sähkötarvikkeet, autotarvikkeet, puutarhatuotteet, taloustavarat, eläinruoka sekä vapaa-ajan varusteet. Puuilolla on yli 60 myymälää eri puolilla Suomea.
”Naantali on meille luonteva laajentumissuunta Varsinais-Suomessa, ja uusi myymälä täydentää hyvin alueen myymäläverkostoamme. Teräselementti on rakentanut Puuilolle aiemminkin ja koska he ovat aikaansaava ja toimelias firma sekä tekevät laadukkaita toimitiloja, on yhteistyön jatkuminen luontevaa. He myös tuntevat Puuilon tarpeet, joten se auttaa suunnittelua ja toteutusta”, kertoo Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarela.
”On hienoa saada jatkaa hyvää yhteistyötämme Puuilon kanssa. Puuilon toimitilakonsepti on selkeä ja suunniteltu palvelemaan monipuolisesti kuluttajien tarpeita. Naantalin kaupunki on toiminut hankkeen suunnittelu- ja rakentamislupavaiheessa hyvänä kumppanina ja toivomme, että voimme jatkossakin olla mukana kaupungin kehittämisessä”, Teräselementin Toimitilayksikön johtaja Juho Viitala toteaa.
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Yhteyshenkilöt
Juho ViitalaYksikönjohtaja | Toimitilarakentaminen, hallituksen jäsenTeräselementti Oy | ToimitilarakentaminenPuh:0505767665Puh:0505767665juho.viitala@teraselementti.fi
Johanna PartanenViestintäjohtajaTeräselementti OyPuh:0408416517Puh:0408416517johanna.partanen@teraselementti.fi
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Teräselementti Oy on lempääläinen perheyritys, jonka palvelutarjontaan kuuluvat monipuolinen toimitila- ja datakeskusrakentaminen, suurhankkeet ja erikoisjulkisivuratkaisut. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat teräsrungot ja erilaiset julkisivutuotteet, kuten lasikatot, puukattoelementit ja nauhaikkunat. Teräselementti suunnittelee, valmistaa, asentaa ja rakentaa vaativatkin kokonaisuudet asiakkaan tarpeisiin sopivalla urakkamuodolla.
Perustettu vuonna 1964
Liikevaihto 66,7 M€ (2025)
Henkilöstön määrä 150
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