SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehto: Kokoomuksen kahden miljardin eläkebluffi paljastuu – Orpolta puuttuvat vastaukset

– Kokoomuksen eläkepuheiden uskottavuus murenee sitä mukaa, kun niistä kysellään tarkemmin. Orpo lupaa kahden miljardin säästöt, mutta ei osaa kertoa, mistä rahat otetaan. Kaksi miljardia on valtava summa, jota ei taiota kasaan ympäripyöreyksillä. Jos kokoomuksella on pokkaa esittää tällainen säästötavoite, pitää olla myös rohkeutta kertoa, kenen maksettavaksi se aiotaan laittaa, Perholehto haastaa.

Orpo esitti mahdollisina keinoina työurien pidentämistä molemmista päistä sekä eläkekertymän vähentämistä palkattomilta jaksoilta. Samalla hän myönsi, etteivät nämä keinot yksin riitä kahden miljardin säästöihin, ja siirsi asian ratkaisemisen työmarkkinaosapuolille.

– Orpon puheissa toistuu sama kaava. Pöytään lyödään miljardiluokan säästötavoitteita, mutta kun pitäisi kertoa seurauksista suomalaisille eläkkeensaajille, vastuu sysätään muille. Työmarkkinaosapuolia ei pidä käyttää poliittisena piilopaikkana niin, että ensin vaaditaan kahden miljardin leikkauksia, mutta heti perään pestään omat kädet niiden toteutuksesta, Perholehto sanoo.

Perholehto pitää myös työurien pidentämistä koskevaa keskustelua puutteellisena.

– Suomessa puhutaan jatkuvasti pidemmistä työurista ja väläytellään eläkeiän nostamista. On kuitenkin turha haaveilla työurien pidentämisestä, jos samaan aikaan ei olla valmiita panostamaan ihmisten työkykyyn, työssä jaksamiseen ja työelämän laatuun. Työurat eivät pitene pelkillä poliittisilla julistuksilla, Perholehto painottaa.

– Kokoomuksen on aika kertoa suomalaisille, miten kahden miljardin tavoite aiotaan todella saavuttaa. Eläkepolitiikkaa ei voi rakentaa miljardilupausten ja epämääräisten esimerkkien varaan, Perholehto päättää.