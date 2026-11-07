O2-Jyväskylälle kolmas voitto neljään otteluun
8.11.2026 20:07:06 EET | Fliiga | Tiedote
O2-Jyväskylä jätti LASBin edelleen ilman kauden avausvoittoa vietyään kaikki kolme pistettä Lahdesta lukemin 4-2. Viimeisimmistä neljästä ottelustaan kolme voittaneet keskisuomalaiset nousivat viidenneksi ohi Westend Indiansin, joka tosin on pelannut neljä ottelua vähemmän.
O2-Jyväskylä ampaisi avauserässä kahden maalin etumatkalle Aatu Knuutin syötettyä Matias Knuutin ja Marius Niemelän maalintekoon, mutta toisen erän ainoasta osumasta vastasi läpiajosta isäntien Lauri Tyrkäs. Päätösjaksolla LASB vastasi vielä Aatu Knuutin takatolpalta napauttamaan ylivoimamaaliin Santeri Kakon kavennuksella Perttu Koljosen ilmasyötöstä, mutta se jäi kotijoukkueen viimeiseksi onnistumiseksi. Kaksi ja puoli minuuttia Teemu Lakso ohjasi vielä loppunumerot alivoimalla.
F-liigan miesten sarja jatkuu keskiviikkona otteluilla Nokian KrP–LASB ja TPS–Westend Indians.
Kärkijoukkueet keräsivät sunnuntaina täyden saaliin F-liigan naisten sarjassa, kun Classic kaatoi Kooveen 8-3, SSRA SB-Pron 4-0 ja FBC Loisto Northern Starsin 6-3. Joukkueet ovat taulukossa nyt sijoilla yksi, kaksi ja kolme.
Koovee pysyi paikallisottelun vauhdissa avauserän, jonka Classic vei vasta 3-2 Senni Mustakosken ja Elina Koskisen osuttua haastajan maalit. Toisessa Classic kuitenkin meni menojaan Silla Rinta-Jaskarin, Taimi Mikkolan, Mila Mannisen ja Mira Sikalan takoessa taukotilanteeksi jo 7-2. Päätöserän puolivälissä nähtiin vielä Classicin Julia Woivalinin ja Kooveen Emilia Mukkalan maalit. Kooveen maalissa Iita Viitanen urakoi 25 ja Classicin tolppien välissä Julia Saarinen kuusi torjuntaa.
SSRA:n hahmoksi viime kevään pronssijoukkueen kaadossa nousi Josefiina Nissilä, joka syötti avauserässä Linda Holpaisen maalin ja toisessa ylivoimalla Jonna Variksen osuman laukoakseen perään vielä itse jo 3-0 oululaisille. Pro ei onnistunut ohittamaan nollapelin yhdeksällä torjunnalla kuitannutta Flavia Niemelää kolmannessakaan erässä, jossa Sanni Uimarihuhta iski loppunumerot kotijoukkueen karusta harhasyötöstä.
FBC Loisto nakutteli 35 minuutissa 4–0-vierasjohdon Emeli Falkmanin osuttua kahdesti, mutta Northern Stars heräsi vielä pelille, kun vielä toisen erän puolella kavensi Anni Laine ja kolmannen alussa maalille vapaaksi pelattu Aliyah Hiltunen. Aada Honkurin kaksi komeaa kolmannen erän osumaa pitivät kuitenkin turkulaiset turvallisessa johdossa kotijoukkueen kyettyä enää Anni Laineen maaliin.
Sarja jatkuu pienen tauon jälkeen keskiviikkona 18.11. otteluilla TPS–Northern Stars ja EräViikingit–Koovee.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
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