Mediatiedote, Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 8.11.2026 07:02:06 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 7-8.11.2026 Yhteenveto Keski-Suomen Pelastuslaitoksen tehtävistä 19:00-7:00 20:47:29 Vahingontorjunta Jyväskylä Pelastuslaitos sai ilmoituksen talon päälle kaatuneesta puusta. Paikalle saavuttaessa selvisi, että puu oli kenollaan eikä aiheuta vaaraa kenellekään. Puu ei ole vaarassa kaatua ja taloyhtiö hoitaa puun hävittämisen. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. 03:04:03 Tulipalo: muu Viitasaari Pelastuslaitos sai ilmoituksen, että Kokkilantiellä palaa hakekasa. Pelastuslaitoksen sai palon nopeasti sammutettua. Sammutustoimet kestivät kohteessa pari tuntia ja pelastuslaitokselta tehtävälle osallistui 3 yksikköä. Palo ei ollut vaarassa levitä.