Harvinainen hiekka-animaatio Espoon Lasten viikonlopun ohjelmistossa

Espoon kulttuuritalojen ja kirjastojen Lasten viikonloppu ilahduttaa jälleen vuoden pimeimpään aikaan, marraskuun lopulla 20.–22.11.2026. Luvassa on viime vuosien tapaan täyttä lastenkulttuurin juhlaa ympäri Espoota. Lasten viikonloppu alkaa Iloisella lipunnostolla Lasten kulttuurikeskus Aurorassa perjantaina 20.11.

Lapset ennakkoluulottomia runoilijoita

Vuodesta 2025 alkaen Lasten viikonlopussa on ollut mukana vuosittain vaihtuva taiteenala, jota tuodaan esille. Viime vuonna kuvataitelija Anna Salmisalo suunnitteli Lasten viikonlopulle uuden ilmeen. Tänä vuonna vuorossa on runous- ja sanataidenäkulma, kun runoilija Harri Hertell innostaa lapsia runoilemaan.



- Lasten kanssa työskentelystä tykkään erityisesti siitä, kuinka heiltä ikään kuin puuttuu runouteen toisinaan liitettävät ennakkoluulot. Lapset innostuvat helposti runoudesta, sillä runoja tehdessä voidaan päästää mielikuvitus valloilleen ja leikkiä sanoilla, yli vuosikymmenen runotyöpajoja vetänyt Hertell kertoo.



Lasten kulttuurikeskus Aurorassa lapset voivat työstää runollisia uudenvuodenpuheita yhdessä aikuisen kanssa Hertellin ohjeiden avulla.



- Haaveenani ja pyrkimyksenäni on saada lapset kertomaan, millaisena suomalainen yhteiskunta heille tällä hetkellä näyttäytyy ja mitä he siltä toivovat. Tämä kaikki tarinankerronnan ja runouden keinoin. Toivon, että mahdollisimman monet aikuiset lukisivat lapsille runoja jo pienestä pitäen. Runot ovat sanojen, kielen, ajatusten leikkiä, joka tekee hyvää kaiken ikäisille, Hertell lisää.

Harri Hertell sai Uudenmaan taidepalkinnon vuonna 2021 työstään lavarunouden edistäjänä ja on aiemminkin tehnyt lapsille ja nuorille suunnattuja runoprojekteja. Espoolaisia lapsia Hertell kertoo käyneensä tapaamassa aiemmin Absurdit aakkoset -kirjansa merkeissä.

Parhaan animaation Oscar-elokuva Kannusalissa

Kannusalin Lasten viikonlopun ohjelmassa on useasti palkittu animoitu seikkailuelokuva Flow, jossa eläimet saavat käyttäytyä kuten luonnossa. Sunnuntaina 22.11. nähtävä Flow on saanut muun muassa Oscar- ja Golden Globe -palkinnot parhaasta animaatioelokuvasta (2025).

Jellona-gaalan ehdokas Aurorassa

Aurorassa sunnuntaina 22.11. kuultavaa koko perheen Meritta ja Sekometelisoppa -konserttia kannattaa tulla kuuntelemaan, sillä yhtye on vuoden 2026 Jellona-gaalassa ehdolla vuoden artisti/yhtye-kategoriassa.

Jellona-gaalassa palkitaan lastenmusiikintekijöitä Lastenmusiikkipäivänä 20. marraskuuta.

Harvinaista hiekka-animaatiota

Lasten viikonlopussa nähdään harvinainen taiteenala – koko perheen esitys Planeetta nimeltä Maa, jossa yhdistetään hiekka-animaatio, nukketeatteri ja kaunis musiikki tarinaksi. Nukketeatteritaiteilija Terhi Tuomikon, hiekka-animaatiotaiteilija Amadeu Vivesin ja säveltäjä Marko Häkkisen yhteistyöstä syntyvän esityksen tavoitteena on antaa uskoa tulevaisuuteen ja ihmisten hyvyyteen.



Esitys on Lasten kulttuurikeskus Auroran kotoisassa Meijeri-rakennuksessa lauantaina 21.11. ja sitä suositellaan koko perheelle noin 5-vuotiaasta alkaen.

Teatteri Tuomikko & Amadeu Vivesin Planeetta nimeltä Maa nähdään Lasten kulttuurikeskus Aurorassa lauantaina 21.11. Tommi Mattila

Yleisö tuomarina

Espoon kulttuurikeskuksessa nähdään lauantaina 21.11. interaktiivinen Aikasoppa-esitys, jossa yleisö toimii tuomarina. Näyttelykeskus WeeGeellä kulttuurikeskuksen lähellä Tapiolassa on sunnuntaina 22.11. WeeGeen lastenkirjahulinat. Luvassa on lastenkirjallisuutta, työpajoja ja esityksiä.

Espoon kirjastoissa on Lasten viikonlopun lauantaina perhepäivä Lippulaivan, Tapiolan ja Iso Omenan kirjastoissa ja lasten lauantai Entressen kirjastossa.

Katso koko Lasten viikonlopun ohjelma Lasten viikonlopun verkkosivuilta.

Lasten viikonlopussa ovat mukana Espoon kulttuurikeskus, Sellosali, Näyttelykeskus WeeGee, Kannusali, Lasten kulttuurikeskus Aurora, Vindängen, Espoon kaupunginkirjasto sekä Espoonlahden kulttuuri.

Lasten oma ääni-installaatio

Suomen lastenkulttuuriliiton jäsenet eri puolilla Suomea julkaisevat Lapsen oikeuksien viikolla 16.–22.11.2026 uuden, yhteisen Kuule minua! -ääniteoksen. Teos on lasten omilla äänillä toteutettu ääni-installaatio, joka kokoaa yhteen lasten ajatuksia ja tarinoita meille kaikille tärkeistä asioista ympäri Suomea. Kuule minua -ääniteosta on ollut tuottamassa Espoosta Lasten kulttuurikeskus Aurora. Kampanjaa koordinoi Suomen lastenkulttuuriliitto. Kuule minua! -ääniteos - Suomen lastenkulttuuriliitto





