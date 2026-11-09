Myrttisen tuoteperhe kasvaa tulisella uutuudella – myös hittipavut tekevät paluun

Fermentoinnin uranuurtaja, Myrttisen kurkut, on valmistanut perinteisin menetelmin hapatettuja suolakurkkuja jo 1970-luvulta lähtien. Tänä päivänä maitohappobakteereja sisältävät fermentoidut kasvikset ovat entisestään kasvava trendi, ja Myrttisellä tähän kuluttajakysyntään vastataan ennakkoluulottomasti uudistuen – uutuuksilla, joita kauppojen hyllyissä ei olla koskaan aiemmin nähty. Tänäkin syksynä Myrttisen valikoimaan lanseerataan kiinnostava uutuus, fermentoidut chilisuolakurkut, jotka tuovat klassikkotuotteeseen lempeästi polttelevan maku-ulottuvuuden. Samalla kauppoihin palaavat viime vuonna suursuosioon nousseet fermentoidut vihreät pavut.