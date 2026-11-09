Myrttisen tuoteperhe kasvaa tulisella uutuudella – myös hittipavut tekevät paluun
9.11.2026 10:13:52 EET | Arho Foods Oy | Tiedote
Fermentoinnin uranuurtaja, Myrttisen kurkut, on valmistanut perinteisin menetelmin hapatettuja suolakurkkuja jo 1970-luvulta lähtien. Tänä päivänä maitohappobakteereja sisältävät fermentoidut kasvikset ovat entisestään kasvava trendi, ja Myrttisellä tähän kuluttajakysyntään vastataan ennakkoluulottomasti uudistuen – uutuuksilla, joita kauppojen hyllyissä ei olla koskaan aiemmin nähty. Tänäkin syksynä Myrttisen valikoimaan lanseerataan kiinnostava uutuus, fermentoidut chilisuolakurkut, jotka tuovat klassikkotuotteeseen lempeästi polttelevan maku-ulottuvuuden. Samalla kauppoihin palaavat viime vuonna suursuosioon nousseet fermentoidut vihreät pavut.
Syksyn uutuutena Myrttisen tuliset chilisuolakurkut – tuttu maku ripauksella roihua
Tuotekehitys on Myrttisellä erottamaton osa arkea. Sen katalyytteinä toimivat niin havaitut trendit, tiimin kesken jalostuvat ideat kuin brändin rinnalla kulkeva aktiivinen someyhteisö. Näistä osasista sai sytykkeensä myös syksyn tulinen uutuus – Myrttisen fermentoidut chilisuolakurkut.
”Myrttisen ympärille on syntynyt vuosien saatossa ainutlaatuinen yhteisö, josta kumpuaa erinomaisia ideoita tuotekehityksen tueksi. Meille onkin tärkeää tarjota Myrttisen ystäville huolella hiottuja ja herkullisia uutuuksia, ja samalla innostaa uusiakin kuluttajia fermentoitujen tuotteiden pariin. Tuorein chilillä maustettu uutuutemme myös laajentaa kurkkujen käyttömahdollisuuksia entisestään yhdistyessään mainiosti kansainvälisen keittiön makuihin”, luonnehtii Arho Foods Oy:n myyntijohtaja Vesa Väyrynen.
Suosikkipavut palaavat – käyttövalmis lisuke saa makunsa tutusta Myrttisen liemestä
Viime vuonna Myrttinen marssitti markkinoille fermentoidut vihreät pavut, jotka saavat omaleimaisen makunsa Myrttisen salaisesta liemestä. Kaikkien yllätykseksi tuote syöksähti somessa viraaliksi, ja valmistettu erä myytiin loppuun hetkessä. Oli jäätävä odottamaan kesää ja uuden satokauden papuja, jotka tulevat avomaalta suomalaiselta sopimusviljelijältä.
”Papujen suosio yllätti meidät täydellisesti, vaikka tiesimme tuotteen olevan herkullinen ja mainio lisuke. Rapsakat pavut myytiin loppuun hetkessä, ja niiden saatavuutta kyseltiin meiltä pitkälle kevääseen asti. Tähän kauteen olemme varautuneet suuremmalla määrällä, ja samalla papujen kauppasaatavuus on laajentunut entisestään. Papujen vastaanotto onkin ollut jälleen erittäin positiivinen sekä kauppojen että kuluttajien keskuudessa”, Arho Foods Oy:n tuotepäällikkö Sanna Sundholm kertoo.
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Yhteyshenkilöt
Sanna SundholmArho Foods OyPuh:+358 40 561 8174sanna.sundholm@arho.fi
Vesa VäyrynenArho Foods OyPuh:+358 40 219 0662vesa.vayrynen@arho.fi
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Myrttisen kurkut on osa Arho Foods Oy:tä. Arho Foods on suomalainen elintarvikeyritys, joka valmistaa ja maahantuo omia tuotemerkkejä sekä edustaa useita kansainvälisiä elintarvikebrändejä. Yrityksen juuret ulottuvat 1990-luvulle, josta toiminta on voimakkaasti laajentunut niin yritysostojen kuin tuote-edustusten kautta. Yrityksen päätoimipiste sijaitsee Helsingissä.
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