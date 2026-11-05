Kaupunginhallitus hyväksyi Naantalin kasvuun pohjaavan talousarvion
9.11.2026 18:41:12 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote
Naantalin kaupungin talousarvio vuodelle 2027 tehdään tulevaisuuteen luottavassa taloudellisessa tilanteessa. Naantali ei ole nostamassa kunnallisveroa (6,4 %) eikä kiinteistöveroa. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion 9.11 ja esittää sitä valtuuston hyväksyttäväksi.
Kaupunginjohtaja Laura Leppäsen talousarvioesitys vuodelle 2027 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2027–2030 esiteltiin kaupunginhallituksessa 26.10.2026. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti talousarvion 9.11. pienten muutosten jälkeen. Seuraavaksi sitä esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 16.11.2026
Naantalin tilikauden tulos on -1,7 miljoonaa euroa eli noin 100 000 euroa heikompi kuin kaupunginjohtajan esityksessä. Talous on tuloksen osalta epätasapainossa vielä 2027 ja 2028, mutta talouden tasapaino saavutetaan suunnittelukaudella 2029 ja 2030.
Naantalin kaupungin tuloveroprosentti pidetään ennallaan vuodelle 2027 ollen 6,4 %. Myös kiinteistöveroprosentti ehdotetaan pidettäväksi ennallaan.
Saaristomeren suojeluun panostetaan merkittävästi
Kaupunginhallitus teki vain pieniä muutoksia kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen. Kaupunginhallitus päätti, että kotihoidon kuntalisään ei tehdä leikkausta vuodelle 2027 vaan lapsikohtainen tuen taso säilytetään vuoden 2026 tasolla. Tämä lisää kaupungin kustannuksia 50 000 eurolla vuodelle 2027.
Naantali panostaa merkittävästi Saaristomeren suojeluun vuoden 2027 aikana. Ensi vuoden aikana käynnistetään saaristomeritoimena vesihuoltolinja Teersalo-Lukkarainen-Merimasku, jonka ansiosta jätevedet saadaan ohjattua Kakolan jätevedenpuhdistamoon. Hanke käynnistyy 600 000 euron panostuksella vuonna 2027 ja jatkuu 1,2 miljoonan euron rahoituksella vuonna 2028.
Tämän lisäksi kaupunginhallitus päätti saaristomeritoimena osoittaa rahoitusta Kailon saaren järviruon poistamiseen 15 000 euroa vuoden 2027 aikana.
Kaupunginhallitus aikaisti Kuparivuoren kentän pintarakenteiden uusimisen vuodelle 2028– 2029 ja siirsi Karvetin jalkapallonurmen uusimisen vuodella eteenpäin vuodelta 2028 vuodelle 2029.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajat kiittävät yhteistyöstä
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Toni Forsblom (kok) kiittää virkamiehiä talousarvioesityksestä sekä poliittisia päättäjiä hyvästä yhteistyöstä.
- Talouden tilanne Naantalissa on yhteiskunnan vaikeasta tilanteesta huolimatta stabiili, mikä johtuu vastuullisesta talouden hoidosta ja toimivasta yhteistyöstä. Investointeja pitää harkita erittäin tarkasti, jotta saamme talouden miinuksen käännettyä plussalle, Toni Forsblom painottaa.
Kaupunginhallituksen 1.vpj Kimmo Aho (sdp) korostaa hyvien palvelujen merkitystä.
- Panostukset päiväkotien ja koulujen palveluverkkoon luovat Naantalille hyvää tulevaisuutta. Naantali houkuttelee hyvien palvelujen ja laadukkaan asumisen myötä lapsiperheitä, ja siihen on panostettava myös jatkossa. Talouden tasapainon rinnalla arvostamme ryhmien välistä hyvää yhteistyötä, joka tuo ennustettavuutta suunnitelmavuosien toteutukseen, Aho toteaa.
Kaupunginhallituksen 2.vpj Reetta Tanila-Järvinen (kesk) nostaa esille Saaristomeren tilan.
- Saaristomeren hyvinvointi on Naantalille todella tärkeää. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että vesihuoltolinjan rakentaminen välille Merimasku–Lukkarainen–Teersalo etenee. Tällä merkittävällä investoinnilla parannetaan alueen vesihuoltoa ja edistetään Saaristomeren tilan parantamista. Tällaisia pitkäjänteisiä tekoja tarvitsemme saaristomme tulevaisuuden turvaamiseksi, Tanila-Järvinen sanoo.
Vuoden 2027 suurimmat investointihankkeet Naantalissa:
- Maijamäen koulun peruskorjaus 2,6 milj. eur
- Luonnonmaan perhetalon 2-osan 2. vaihe 2,2 milj. eur
- Luonnonmaan perhetalon laajennus 2,2 milj. eur
- Kalevanniemen oppimiskylät 0,67 milj. eur
- Vesihuoltolinja Merimasku–Lukkarainen–Teersalo 0,6 milj. eur
- Maariankadun kunnallistekniikka 0,6 milj. eur
- Vesihuollon saneerausohjelman mukaiset hankkeet 0,5 milj. eur
- Kaukolämpöverkoston loppuosan lunastus 0,46 milj. eur
- Karvetin liikunta-alue 0,45 milj. eur
- Karvetin monitoimitalo 0,29 milj. eur
- Tavastin Kilta 0,25 milj. eur
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Laura LeppänenkaupunginjohtajaNaantalin kaupunkiPuh:040 767 4364laura.leppanen@naantali.fi
Heli LähteenmäkitalousjohtajaNaantalin kaupunkiPuh:040 617 5485heli.lahteenmaki@naantali.fi
Kuvat
Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
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