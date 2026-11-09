Kempower toimittaa Plugitille pikalatauslaitteita kuljetusten sähköistämiseen Ruotsissa
9.11.2026 10:00:00 EET | Kempower Oyj | Tiedote
Kempower on toimittanut pikalatausjärjestemiä latausoperaattorina ja Kempowerin myynti- ja huoltokumppanina toimivan Plugitin projekteihin VR Sverigen bussivarikoille sekä uudelle julkiselle raskaan liikenteen latausasemalle Klevshultiin. Plugit operoi yhtä Suomen laajimmista julkisista sähköautojen latausverkostoista ja vastaa suurten teollisuus- ja logistiikkayritysten, kuten PostNordin, SSAB:n ja Posti-konsernin, varikkolatauksesta. VR Sverige on osa Suomen valtion omistamaa VR Groupia, joka tarjoaa matkustaja-, logistiikka- ja kunnossapitopalveluja Suomessa ja Ruotsissa.
Plugit on valittu latausratkaisujen toimittajaksi VR Sverigen lähes 200 sähköbussille Tukholman alueella. Sopimus kattaa latausinfrastruktuurin kolmella bussivarikolla, joista kaksi suurinta sijaitsevat Södertäljessä ja Kallhällissä. Asennetun lataustehon kokonaismäärä on 10 MW. Käynnissä olevien rakennustöiden arvioidaan valmistuvan tämän vuoden aikana. Uusi latausinfrastruktuuri on täysin toiminnassa kesällä 2027. Projektin valmistuttua Plugit vastaa kokonaisuudessaan VR Sverigen latausjärjestelmästä, jolla ladataan yli 320 sähköajoneuvoa kuudella varikolla.
Syyskuussa Plugit avasi ensimmäisen, erityisesti raskaille kuljetuksille tarkoitetun julkisen latausaseman Klevshultissa. Latausasema sijaitsee Jönköpingin eteläpuolella E4-moottoritien varrella ja muodostaa tärkeän solmukohdan kuljetuksille yhdellä Pohjoismaiden vilkkaimmista kuljetuskäytävistä Eurooppaan. Asema on suunniteltu kuorma-autojen helppoon sisään ajoon, mutta se on avoinna myös muille sähköautoille. Latausasemalla on kahdeksan Kempowerin 400 kW:n lataussatelliittia, jotka on kytketty kahteen Kempowerin tripla-tehoyksikköön. Kempowerin hajautettu latausjärjestelmä jakaa 1,2 megawatin kokonaislataustehon dynaamisesti kytkettyjen ajoneuvojen kesken kunkin ajoneuvon tarpeen mukaan. Kuorma-autonkuljettajien lakisääteisen 45 minuutin tauon aikana 400 kW:n latausteho tuottaa noin 300 kWh, mikä vastaa keskimäärin 240 kilometrin ajomatkaa sähkökuorma-autolla.
”Latausratkaisuille on Ruotsissa nähtävissä vahvaa kysyntää erityisesti raskaan liikenteen osalta, nyt kun sähköinen siirtymä etenee kiihtyvää tahtia. Klevshultin asema ja yhteistyö VR Sverigen kanssa ovat merkittäviä virstanpylväitä, jotka vahvistavat läsnäoloamme markkinalla ja auttavat asiakkaitamme sähköistämään toimintansa kustannustehokkaasti”, sanoo Plugitin toimitusjohtaja Johan Mild.
Kempowerin pikalatausteknologia on hankkeissa keskeisessä roolissa, koskae täyttää vaativaan logistiikan edellyttämät joustavuuden, luotettavuuden ja skaalautuvuuden kriteerit.
"Plugitin ensimmäiset julkistetut hankkeet Ruotsissa alan keskeiselle toimijalle VR Sverigelle sekä heidän oma raskaan kuljetuksen latausasemansa Klevshultissa ovat merkittäviä askelia sähköisten kuljetusten mahdollistamiseksi sekä Ruotsin sisällä että sen läpi. Epävarmoina aikoina tarvitaan kumppanuuksia ja edelläkävijöitä, jotka luovat edellytykset muutokselle. Plugit on investoinneillaan Suomessa jo osoittanut kykynsä, ja meille on ilo jatkaa yhteistyötämme Ruotsissa”, sanoo Kempowerin Ruotsin myyntijohtaja Robert Hägg.
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Mediayhteydet
Mikaela von Martens
Markkinointiviestintäpäällikkö, Pohjois-Eurooppa
mikaela.vonmartens@kempower.com
+358 40 7578743
Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä tasavirtapikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimmat sähköajoneuvojen latausratkaisut kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleistamme ja komponenteistamme hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikenteen osa-alueisiin, sähköautoista, kuorma-autoista ja linja-autoista koneisiin ja merenkulkuun. Modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmämme sekä maailmanluokan ohjelmistomme on suunniteltu sähköautonkuljettajille sähköautonkuljettajien toimesta, mikä takaa parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme ympäri maailmaa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com
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Yhteyshenkilöt
Paula SavonenMarkkinointi- ja viestintäjohtajaKempowerPuh:+358 29 0021900paula.savonen@kempower.com
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