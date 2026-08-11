Suomen suurin ja näkyvin jouluparaati 21.11.2026 levittäytyy koko Helsingin keskustaan: Uudistettu reitti tarjoaa enemmän tilaa, paremmat katselupaikat ja turvallisemman tapahtumakokemuksen

Jouluparaati lähtee lauantaina 21. marraskuuta Kansalaistorilta Oodin kupeesta kello 16 ja kulkee Töölönlahdenkatua Mannerheimintielle ja sitä pitkin Pohjoisesplanadille, jatkuu Unioninkadun kautta Aleksanterinkadulle ja palaa Mannerheimintielle, josta päätyy Narinkkatorille. Kulkueen tahtiin syttyvät Helsingin perinteiset jouluvalot Aleksanterinkadulla.



Paraati tuo Helsingin kaduille näyttävän joukon jouluisia eläinhahmoja, maskotteja, tanssi- ja

sirkusryhmiä sekä korkeuksiin kohoavia taiteilijoita. Kulkueen rakastettuihin perinteisiin kuuluvat myös näyttävät autot, Sinebrychoffin panimohevoset vaunuineen sekä kymmenet iloiset hännänheiluttajat ja ratsupoliisit. Tietenkin joulunavauksessa nähdään myös odotettu päätähti Korvatunturilta.

”Joulunavauskulkue on tärkeä helsinkiläinen perinne, joka kokoaa ihmisiä yhteen ja tuo valoa vuoden pimeimpään aikaan. On hienoa, että kulkue kulkee tänä vuonna entistä laajemmin keskustan läpi ja kutsuu kaupunkilaisia ja vierailijoita nauttimaan yhdessä joulun odotuksesta. Paraati avaa virallisesti jälleen joulun ajan Helsingissä”, kertoo paraatin kärjessä kulkeva Helsingin pormestari Daniel Sazonov.

Yleisölle on enemmän kohtaamis- ja katselupaikkoja

Uuden reitin ansiosta jouluparaatin seuraamiseen löytyy useita hyviä paikkoja Helsingin ydinkeskustassa. Erityisesti Mannerheimintien pitkä ja väljä reittiosuus tarjoaa yleisölle erinomaiset mahdollisuudet nähdä paraati koko komeudessaan.



Yleisön sujuvaa liikkumista ja tapahtumakokemusta tukevat tänäkin vuonna myös tapahtumaoppaat, jotka liikkuvat keskustassa kertomassa paraatista ennen tapahtumaa ja kulkevat mukana myös paraatin reitin varrella. Oppaat neuvovat kävijöitä, kertovat tapahtuman ohjelmasta ja aikatauluista sekä auttavat löytämään parhaat paikat paraatin seuraamiseen.

Isommat ajoneuvot kulkevat reitin Töölönlahdenkadulta Pohjoisesplanadille, mutta turvallisuussyistä vain jalankulkijat ja pienemmät ajoneuvot jatkavat matkaa kohti Aleksanterinkatua. Myös tapahtumaviestinnässä huomioidaan kansainvälinen yleisö: esimerkiksi reitti- ja tapahtumatietoja tarjotaan suomeksi ja englanniksi.

”Uusi reitti antaa yleisölle entistä enemmän tilaa nauttia tapahtumasta. Kannustammekin kaikkia valitsemaan itselleen sopivan katselupaikan jo etukäteen ja saapumaan keskustaan hyvissä ajoin julkisilla liikennevälineillä. Toivomme yleisöltä myös kärsivällisyyttä erityisesti paraatin päättyessä, kun suuri joukko ihmisiä lähtee liikkeelle samanaikaisesti. Joulunavauksen suosio on kasvanut vuosi vuodelta, ja vaikka olemme pyrkineet huomioimaan kasvavat yleisömäärät tapahtuman järjestelyissä, kymmenientuhansien ihmisten kokoontuessa keskustaan ruuhkilta ei voida täysin välttyä”, sanoo Helsingin Ydin ry:n toiminnanjohtaja Jannica Aalto.

Narinkkatorilla kohdataan joulupukki ja jaetaan joulumieltä lelukeräyksen kautta



Narinkkatori täyttyy jouluisesta tunnelmasta ja koko perheen ohjelmasta kello 14–19. Paraatin jälkeen, noin kello 17 alkaen, torille saapuu itse joulupukki. Häntä pääsee tapaamaan ja tervehtimään Joulupukin Meet & Greet -pisteellä aina kello 19 asti. Samaan aikaan halukkaat pääsevät tervehtimään myös muita paraatista tuttuja hahmoja ja maskotteja.

Joulumieltä voi jakaa eteenpäin osallistumalla Narinkkatorin lelukeräykseen: Lahjoitukset toimitetaan Pääkaupunkiseudun Hope ry:n kautta vähävaraisille lapsiperheille. Lahjoituspiste palvelee koko tapahtuman ajan kello 14–19.

Joulunavaus on kaikille avoin ja maksuton tapahtuma, ja sen pääjärjestäjänä toimii Helsingin Ydin ry yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.