Tutkimus: Luontoterveyttä ei hyödynnetä riittävästi

Luontoterveyden osaamiskeskuksen teettämän kyselytutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä kansalaisesta pitää luontoa tärkeänä terveydelleen ja hyvinvoinnilleen. Terveydenhuollon ammattilaisista kolme neljästä puolestaan haluaisi hyödyntää luontoperustaisia toimintamalleja työssään.

Luontoterveyden osaamiskeskuksen kyselytutkimus toteutettiin yhteistyössä Success Clinicin kanssa kesällä 2026. Tutkimukseen vastasi 1 481 kansalaista ja 470 terveydenhuollon ammattilaista, joista 320 oli lääkäreitä.

Tulokset osoittavat, että luontoterveyden edistäminen nähdään yhteiskunnallisena ja rakenteellisena kysymyksenä, ei pelkästään yksilön omana vastuuna.

Luonto tukee hyvinvointia laajasti

Lähes kaikki väestökyselyyn vastanneet kokivat, että luonnossa liikkuminen kohottaa mielialaa, rauhoittaa ja virkistää aisteja. Luonnossa oleskelun koettiin myös lisäävän elinvoimaa, helpottavan huolista irrottautumista ja tuottavan myönteisiä vaikutuksia, jotka jatkuivat vielä luontokokemuksen jälkeen.

Luonnon tärkeyttä korostavat tulokset olivat samansuuntaisia kaikissa ikäryhmissä. Valtaosa vastaajista, myös kaupunkien keskustoissa asuvista, koki pääsevänsä luontoon helposti. Ulkoilua rajoittivat erityisesti ajan puute, huono sää, pimeys ja vaikeus saada itsensä liikkeelle.

Luontoterveydelle toivotaan vahvempaa asemaa

Sekä kansalaisista että terveydenhuollon ammattilaisista noin 70 prosenttia toivoo, että luontoterveys näkyisi nykyistä enemmän terveydenhuollossa ja tiedotusvälineissä. Yhtä suuri osuus kyselyyn vastanneista arvioi, että luontoa hyödyntämällä voitaisiin parantaa työhyvinvointia työpaikoilla. Yli puolet ammattilaisista katsoo, että luontopuutteen tunnistaminen ja luontoreseptit voisivat tukea potilaiden hoitoa.

Myös kuntien roolia pidetään tärkeänä. Neljä viidestä kansalaisesta ja terveydenhuollon ammattilaisesta arvioi, että luontoterveyttä voidaan edistää lähiluontoa tukevalla kaupunkisuunnittelulla sekä huomioimalla luonnon terveysvaikutukset nykyistä paremmin päätöksenteossa.

Terveydenhuollossa tarvitaan lisää osaamista

Vaikka kiinnostus luontoterveyteen on suurta, vain neljännes terveydenhuollon ammattilaisista arvioi oman luontoterveysosaamisensa hyväksi. Yli puolet kertoo, ettei luonnon terveysvaikutuksia ole käsitelty lainkaan heidän koulutuksessaan.

Kyselyn perusteella luontoterveystiedolle on selvä tarve. Yli puolet terveydenhuollon ammattilaisista toivoo lisää tietoa luonnon terveysvaikutuksista, ja yli 60 prosenttia uskoo hyödyntävänsä luontoterveyttä työssään tulevaisuudessa nykyistä enemmän.