Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Lahteen uusi mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksikkö – aluehallitus sai myös katsauksen palvelujen tilanteeseen

9.11.2026 14:47:38 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

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Lahteen rakennetaan uusi mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksikkö.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen yksikön tilojen toteuttajaksi ja vuokranantajaksi on valittu Toivo-ryhmittymä. Ryhmittymän muodostavat Toivo Yhteiskuntakiinteistöt Oy ja Toivo Projektinhallinta Oy. Uuden yksikön on tarkoitus aloittaa toimintansa syksyllä 2028. 

Asumisyksikköön tulee paikat 33–35 asiakkaalle ympärivuorokautiseen, yhteisölliseen ja lyhytaikaiseen arvioivaan asumiseen. Asukkaiden omien huoneiden lisäksi yksikköön tulee yhteisiä ruokailu- ja oleskelutiloja sekä henkilöstön työskentelyyn tarvittavat tilat. Suunnitelman mukaan ympärivuorokautiseen asumiseen tarkoitettuja tiloja voidaan myöhemmin muuttaa yhteisöllisen asumisen tarpeisiin. 

Hyvinvointialue järjestää vastaavia asumispalveluja tällä hetkellä ostopalveluna runsaalle 350 asiakkaalle, joista osa asuu Päijät-Hämeen ulkopuolisissa yksiköissä.  

–  Olemme olleet kokonaan yksityisen palvelutuotannon varassa, joten oma yksikkö tuo lisää joustavuutta ja toimintavarmuutta palvelujen järjestämiseen, mahdollistaa oman ja ostopalvelun laadun vertailun ja tarpeita vastaavien palvelujen järjestämisen. Oman yksikön perustamista puoltavat myös velvoitteet varautumiselle, toimialajohtaja Mika Forsberg sanoo. 

Hyvinvointialue järjesti tilojen hankinnasta avoimen kilpailutuksen, ja kaikki neljä saatua tarjousta täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset. Toivo-ryhmittymän tarjous oli vertailussa hinnaltaan edullisin. 

Toivo-ryhmittymä vastaa tilojen toteuttamisesta käyttövalmiiksi niin sanotulla avaimet käteen -periaatteella, ja hyvinvointialue vuokraa tilat 20 vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella.  

Aluehallitus sai tänään kokouksessaan katsauksen päihde- ja mielenterveyspalveluihin, kun sille esiteltiin päihde- ja mielenterveyspalvelujen tilannekuva 2026. 

–  Suurin huoli liittyy tällä hetkellä huumeiden käyttöön ja huumekuolemiin alueella, ja suhtaudumme tilanteeseen erittäin vakavasti. Samaan aikaan on tärkeää huomata, että on myös onnistuttu: alaikäisten mielenterveyspalveluihin pääsy on hyvällä tasolla kansallisesti. Aluehallitus seuraa kokonaisuutta tarkasti ja on halunnut saada tilanteesta kattavasti tietoa, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Minna Lampinen

Yhteyshenkilöt

Mika ForsbergPerhe- ja sosiaalipalvelujen toimialajohtaja

Puh:044 719 5630

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

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