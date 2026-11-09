Oma Häme

Lastenvalvojien vastaanotto Riihimäellä päättyy toistaiseksi

9.11.2026 10:37:55 EET | Oma Häme | Uutinen

Jaa

Asiakkaita palvellaan jatkossa Forssassa, Hämeenlinnassa ja etäyhteyksin.

Hymyilevä perhe-aiheinen kuvake vanhemmista ja neljästä lapsesta, oikeassa yläkulmassa Oma Häme -logo.

Lastenvalvojien vastaanotto Riihimäellä päättyy tilaongelmien vuoksi 9. marraskuuta. Riihimäen asiakkaita palvellaan jatkossa perheoikeudellisen yksikön toimipisteissä Forssassa ja Hämeenlinnassa. Tapaamisia voidaan järjestää myös etänä puhelimitse tai videoyhteydellä.

Vanhemmat voivat sopia lastenvalvojan luona lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisesta ja elatuksesta. Lastenvalvoja tukee vanhempia sopimusneuvotteluissa ja päättää lasta koskevan sopimuksen vahvistamisesta. 

Riihimäelle ei ole enää annettu uusia vastaanottoaikoja, joten muutos ei vaikuta jo varattuihin tapaamisiin. Lastenvalvojien vastaanottoaikojen odotusajat ovat pidentyneet. Tällä hetkellä sopimusneuvotteluihin pääsee noin kahden kuukauden kuluessa.

Löydät yhteystiedot ja ajanvarausohjeet täältä: Perheoikeudelliset palvelut

Lisätietoja medialle: perheoikeudellisen yksikön lähijohtaja Minna Kyöstilä, p. 050 471 9199, minna.kyostila@omahame.fi

Avainsanat

lastenvalvojariihimäkiperheoikeusperhekeskuspalvelut

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Oma Häme

Odotatko Kelan päätöstä? Varmista, että lääkärinlausuntosi on saapunut Kelaan9.11.2026 08:53:32 EET | Uutinen

Kelan lääkärinlausuntojen valtakunnallinen uudistus vaikuttaa myös Oma Hämeen palveluihin. Uusi BC-lääkärinlausunto ei vielä välity sähköisesti Oma Hämeestä Kelaan, vaikka se näkyy OmaKannassa. Tämä voi viivästyttää Kelan päätöksiä. Kelan päätöstä odottavien kannattaa tarkistaa OmaKelasta lausunnon saapuminen ja olla tarvittaessa yhteydessä lausunnon laatineeseen yksikköön toimitustavan sopimiseksi.

Liikuntalähete on tuonut jo yli 500 kantahämäläistä liikuntaneuvontaan – kasvava kysyntä haastaa kuntien palvelut6.11.2026 09:35:40 EET | Uutinen

Kanta-Hämeessä on onnistuttu parantamaan asukkaiden ohjautumista liikuntaneuvontaan hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyöllä. Viime vuonna käyttöön otetun liikuntalähetteen avulla jo 564 asiakasta on saanut mahdollisuuden henkilökohtaiseen tukeen liikkumisen lisäämiseksi. Toimintamallin onnistuminen on kuitenkin lisännyt liikuntaneuvonnan kysyntää, ja osassa kuntia palveluun on muodostunut jonoja. Liikuntalähete on konkreettinen esimerkki siitä, miten hyvinvointialue ja kunnat voivat yhdessä edistää asukkaiden hyvinvointia ja ehkäistä terveysongelmia. Tarve liikkumisen tuelle on suuri: yli 20-vuotiaista kantahämäläisistä 58 prosenttia liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Jo pienillä muutoksilla liikkumistottumuksissa voidaan kuitenkin edistää terveyttä, toimintakykyä ja arjessa jaksamista. Maaliskuussa 2025 käyttöön otetun liikuntalähetteen tavoitteena on helpottaa liikkumisen tukea tarvitsevien asiakkaiden pääsyä kuntien liikuntaneuvontaan. Lähetteitä voidaan tehdä kaikkiin Kant

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye