Lastenvalvojien vastaanotto Riihimäellä päättyy toistaiseksi
9.11.2026 10:37:55 EET | Oma Häme | Uutinen
Asiakkaita palvellaan jatkossa Forssassa, Hämeenlinnassa ja etäyhteyksin.
Lastenvalvojien vastaanotto Riihimäellä päättyy tilaongelmien vuoksi 9. marraskuuta. Riihimäen asiakkaita palvellaan jatkossa perheoikeudellisen yksikön toimipisteissä Forssassa ja Hämeenlinnassa. Tapaamisia voidaan järjestää myös etänä puhelimitse tai videoyhteydellä.
Vanhemmat voivat sopia lastenvalvojan luona lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisesta ja elatuksesta. Lastenvalvoja tukee vanhempia sopimusneuvotteluissa ja päättää lasta koskevan sopimuksen vahvistamisesta.
Riihimäelle ei ole enää annettu uusia vastaanottoaikoja, joten muutos ei vaikuta jo varattuihin tapaamisiin. Lastenvalvojien vastaanottoaikojen odotusajat ovat pidentyneet. Tällä hetkellä sopimusneuvotteluihin pääsee noin kahden kuukauden kuluessa.
Löydät yhteystiedot ja ajanvarausohjeet täältä: Perheoikeudelliset palvelut
Lisätietoja medialle: perheoikeudellisen yksikön lähijohtaja Minna Kyöstilä, p. 050 471 9199, minna.kyostila@omahame.fi
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