Veikkaus Oy

Esposeen 300 000 euron potti - Vakio-pelissä vain yksi täysosuma

9.11.2026 10:53:08 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

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Lauantain Vakio-kierrokselta löytyi yksi ainoa täysosuma. Nettipelaaja Espoosta voitti täysosumalla 300 000 euron potin.

Lauantaina Vakiosta löytyi yksi täysosuma. Voittorivi oli pelattu veikkaus.fi:ssä ja siihen osui alavoittoineen 300 000 euron potti.

- Isot onnittelut taitavalle ja onnekkaalle voittajalle Espooseen kierroksen ainoasta täysosumasta, Veikkauksen Senior Communication Specialist Ilkka Nisula onnittelee.

Kierroksen vaikein tulos vakioveikkaajille oli Prestonin kotivoitto Southamptonista. Prestonia oli pelattu ainoastaan 12 prosenttia.

Myös Blackburnin kotivoitto West Hamista oli vain 18 prosenttia kohteen merkeistä pelattu yllätystulos. 

Veikkaus.fi:ssä pelannut voittaja saa voittonsa suoraan pankkitililleen.

Voittaja oli pelannut kierrokselle lukuisia yksittäisiä rivejä, joista yhteen osui lauantain 13 brittifutiskohteen ainoa täysosuma.

Tulokset
Lauantaivakio 7.11.

1. Arsenal – Hull 1–0 1 89 %
2. Fulham – Newcastle U 1–1 X 27 %
3. Nottingham – Manchester C 3–1 1 15 %
4. Watford – Middlesbrough 0–0 X 19 %
5. Birmingham – Swansea 2–1 1 54 %
6. Blackburn – West Ham 2–1 1 18 %
7. West Bromwich – Millwall 3–0 1 54 %
8. Preston – Southampton 1–0 1 12 %
9. QPR – Lincoln C 2–1 1 66 %
10. Cardiff C – Burnley 5–4 1 50 %
11. Charlton – Sheffield U 2–1 1 20 %
12. Crewe – AFC Wimbledon 2–1 1 40 %
13. Oxford U – Stevenage 0–1 2 23 %

Voitonjako

13 oikein 1 kpl 300 000 euroa
12 oikein 45 kpl 1 864 euroa
11 oikein 594 kpl 97 euroa
10 oikein 5098 kpl 18 euroa

Vakio on Veikkauksen vanhin peli, jonka ensimmäinen rivi pelattiin syyskuussa 1940. Tämän rivin täytti Paavo Nurmi.

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