Vetoomus ikääntyneiden rokotesuojan vahvistamiseksi

Suomessa on 1,3 miljoonaa yli 65-vuotiasta. Ikääntyminen, immuunijärjestelmän heikkeneminen ja pitkäaikaissairaudet lisäävät vakavien hengitystieinfektioiden ja niiden seurausten riskiä. Influenssa, korona, RS-virus, vyöruusu- ja pneumokokki-infektiot voivat johtaa sairaalahoitoon, toimintakyvyn menettämiseen, pitkäaikaiseen hoivan tarpeeseen ja ennenaikaiseen kuolemaan.

Rokotukset ovat tehokasta ennaltaehkäisyä. Ne suojaavat ikääntyneiden terveyttä ja toimintakykyä sekä vähentävät sosiaali- ja terveydenhuollon kuormitusta, hoitopäiviä ja kustannuksia. Taustamuistion mukaan aikuisten rokotusohjelmat voivat tuottaa laajat yhteiskunnalliset vaikutukset huomioon ottaen jopa 19-kertaisen hyödyn investointiin nähden.

EETU ry:n jäsenjärjestöt vaativat, että seuraavaan hallitusohjelmaan kirjataan:

1. kansallisen rokotusohjelman laajentaminen yli 65-vuotiaille

2. paranneltujen influenssarokotteiden sekä korona-, pneumokokki-, vyöruusu- ja RS-virusrokotteiden nykyistä kattavampi maksuttomuus

3. ikääntyneiden rokotusohjelman arvioinnin ja päätöksenteon nopeuttaminen

4. rokotteiden helppo saatavuus perusterveydenhuollossa, kotihoidossa, apteekeissa ja liikkuvissa palveluissa

5. valtakunnallinen ja selkeä viestintä ikääntyneille suositeltavista rokotuksista.

Ikääntyneiden tulee olla kansallisen rokotusohjelman kehittämisessä yhdenvertaisessa asemassa muiden väestöryhmien kanssa. Rokotesuojan vahvistaminen on nopeavaikutteinen investointi ihmisten terveyteen, toimintakykyyn ja koko julkisen talouden kestävyyteen.

Nyt on aika toimia. Jokainen ehkäisty vakava infektio säästää inhimillistä kärsimystä ja yhteiskunnan voimavaroja.

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry ja sen kuusi jäsenjärjestöä

Matti Huutola

puheenjohtaja

Eläkeläiset ry

Ilkka Kantola

puheenjohtaja

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

Raimo Ikonen

puheenjohtaja

Eläkeliitto ry

Kari Kantalainen

puheenjohtaja

Kansallinen Senioriliitto ry

Ulla-Maj Wideroos

puheenjohtaja

Svenska Pensionärsförbundet rf

Leea Hiltunen

puheenjohtaja

KRELL Kristilliset Eläkeläiset ry