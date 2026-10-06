Vetoomus ikääntyneiden rokotesuojan vahvistamiseksi
10.11.2026 09:09:07 EET | Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry | Tiedote
Me kuusi valtakunnallista eläkeläisjärjestöä, Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n jäsenjärjestöt, vetoamme päättäjiin: ikääntyneiden rokotesuojaa on vahvistettava ja kansallista rokotusohjelmaa laajennettava viipymättä.
Suomessa on 1,3 miljoonaa yli 65-vuotiasta. Ikääntyminen, immuunijärjestelmän heikkeneminen ja pitkäaikaissairaudet lisäävät vakavien hengitystieinfektioiden ja niiden seurausten riskiä. Influenssa, korona, RS-virus, vyöruusu- ja pneumokokki-infektiot voivat johtaa sairaalahoitoon, toimintakyvyn menettämiseen, pitkäaikaiseen hoivan tarpeeseen ja ennenaikaiseen kuolemaan.
Rokotukset ovat tehokasta ennaltaehkäisyä. Ne suojaavat ikääntyneiden terveyttä ja toimintakykyä sekä vähentävät sosiaali- ja terveydenhuollon kuormitusta, hoitopäiviä ja kustannuksia. Taustamuistion mukaan aikuisten rokotusohjelmat voivat tuottaa laajat yhteiskunnalliset vaikutukset huomioon ottaen jopa 19-kertaisen hyödyn investointiin nähden.
EETU ry:n jäsenjärjestöt vaativat, että seuraavaan hallitusohjelmaan kirjataan:
1. kansallisen rokotusohjelman laajentaminen yli 65-vuotiaille
2. paranneltujen influenssarokotteiden sekä korona-, pneumokokki-, vyöruusu- ja RS-virusrokotteiden nykyistä kattavampi maksuttomuus
3. ikääntyneiden rokotusohjelman arvioinnin ja päätöksenteon nopeuttaminen
4. rokotteiden helppo saatavuus perusterveydenhuollossa, kotihoidossa, apteekeissa ja liikkuvissa palveluissa
5. valtakunnallinen ja selkeä viestintä ikääntyneille suositeltavista rokotuksista.
Ikääntyneiden tulee olla kansallisen rokotusohjelman kehittämisessä yhdenvertaisessa asemassa muiden väestöryhmien kanssa. Rokotesuojan vahvistaminen on nopeavaikutteinen investointi ihmisten terveyteen, toimintakykyyn ja koko julkisen talouden kestävyyteen.
Nyt on aika toimia. Jokainen ehkäisty vakava infektio säästää inhimillistä kärsimystä ja yhteiskunnan voimavaroja.
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry ja sen kuusi jäsenjärjestöä
Matti Huutola
puheenjohtaja
Eläkeläiset ry
Ilkka Kantola
puheenjohtaja
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Raimo Ikonen
puheenjohtaja
Eläkeliitto ry
Kari Kantalainen
puheenjohtaja
Kansallinen Senioriliitto ry
Ulla-Maj Wideroos
puheenjohtaja
Svenska Pensionärsförbundet rf
Leea Hiltunen
puheenjohtaja
KRELL Kristilliset Eläkeläiset ry
Yhteyshenkilöt
Matti HuutolaEETU ry:n puheenjohtaja 2026Puh:050 2781matti.huutola2@outlook.com
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