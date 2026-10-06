Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

Vetoomus ikääntyneiden rokotesuojan vahvistamiseksi

10.11.2026 09:09:07 EET | Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry | Tiedote

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Me kuusi valtakunnallista eläkeläisjärjestöä, Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n jäsenjärjestöt, vetoamme päättäjiin: ikääntyneiden rokotesuojaa on vahvistettava ja kansallista rokotusohjelmaa laajennettava viipymättä.

Suomessa on 1,3 miljoonaa yli 65-vuotiasta. Ikääntyminen, immuunijärjestelmän heikkeneminen ja pitkäaikaissairaudet lisäävät vakavien hengitystieinfektioiden ja niiden seurausten riskiä. Influenssa, korona, RS-virus, vyöruusu- ja pneumokokki-infektiot voivat johtaa sairaalahoitoon, toimintakyvyn menettämiseen, pitkäaikaiseen hoivan tarpeeseen ja ennenaikaiseen kuolemaan.

Rokotukset ovat tehokasta ennaltaehkäisyä. Ne suojaavat ikääntyneiden terveyttä ja toimintakykyä sekä vähentävät sosiaali- ja terveydenhuollon kuormitusta, hoitopäiviä ja kustannuksia. Taustamuistion mukaan aikuisten rokotusohjelmat voivat tuottaa laajat yhteiskunnalliset vaikutukset huomioon ottaen jopa 19-kertaisen hyödyn investointiin nähden. 

EETU ry:n jäsenjärjestöt vaativat, että seuraavaan hallitusohjelmaan kirjataan:
1.    kansallisen rokotusohjelman laajentaminen yli 65-vuotiaille
2.    paranneltujen influenssarokotteiden sekä korona-, pneumokokki-, vyöruusu- ja RS-virusrokotteiden nykyistä kattavampi maksuttomuus
3.    ikääntyneiden rokotusohjelman arvioinnin ja päätöksenteon nopeuttaminen
4.    rokotteiden helppo saatavuus perusterveydenhuollossa, kotihoidossa, apteekeissa ja liikkuvissa palveluissa
5.    valtakunnallinen ja selkeä viestintä ikääntyneille suositeltavista rokotuksista.

Ikääntyneiden tulee olla kansallisen rokotusohjelman kehittämisessä yhdenvertaisessa asemassa muiden väestöryhmien kanssa. Rokotesuojan vahvistaminen on nopeavaikutteinen investointi ihmisten terveyteen, toimintakykyyn ja koko julkisen talouden kestävyyteen. 

Nyt on aika toimia. Jokainen ehkäisty vakava infektio säästää inhimillistä kärsimystä ja yhteiskunnan voimavaroja.

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry ja sen kuusi jäsenjärjestöä

Matti Huutola
puheenjohtaja
Eläkeläiset ry

Ilkka Kantola
puheenjohtaja
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

Raimo Ikonen
puheenjohtaja
Eläkeliitto ry

Kari Kantalainen
puheenjohtaja
Kansallinen Senioriliitto ry

Ulla-Maj Wideroos
puheenjohtaja
Svenska Pensionärsförbundet rf

Leea Hiltunen
puheenjohtaja
KRELL Kristilliset Eläkeläiset ry

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Rokotteet tuovat ikääntyneille terveempiä vuosia ja säästävät yhteiskunnan varoja6.10.2026 08:30:00 EEST | Tiedote

Rokotukset ovat ikääntyneille sekä terveysteko että säästötoimi yhteiskunnalle. Lääkärikunta, eläkeläisjärjestöt ja eduskunnan rokoteryhmä katsovat, että ikääntyneiden rokotesuojaan on panostettava nykyistä vahvemmin, sillä tutkimusnäytön mukaan rokotukset ehkäisevät vakavia sairastumisia, pidentävät terveitä elinvuosia ja vähentävät terveydenhuollon kustannuksia.

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