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Erikoiskaupan liitto Etu ry
Finlandia-ehdokkaita, dekkareita ja tuoreita teoksia lokakuun myydyimpien kirjojen listoilla – Satu Rämön uutuus nousi myynnin kärkeen
9.11.2026 11:55:52 EET | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Kirjakauppaliitto | Tiedote
Lokakuun myydyimpien kirjojen listalla on runsas kattaus syksyn uutuuksia, dekkareita ja julkisuudesta tuttuja hahmoja. Kaikki formaatit ja genret huomioivan listan kärjessä on Satu Rämön uutuus Dísa (WSOY 2026), toisena on Christian Rönnbackan Tinasotilas (Bazar 2026) ja kolmannella sijalla Jethro - Makso mitä makso (Otava 2026). Myydyimpien kirjojen listoilla näkyi myös useampi marraskuun alussa julkistettu Finlandia-ehdokas.
Kaunokirjojen listalla runsaasti dekkareita
Dekkarit kiinnostavat kuukaudesta toiseen. Painettujen kaunokirjojen listalta löytyy muun muassa Satu Rämön lokakuussa ilmestynyt Dísa, Leena Lehtolaisen Lähtölaukaus (Tammi 2026) ja Ilkka Remeksen Kaaos (WSOY 2026).
”Suomalaiset ovat dekkarikansaa, ja tunnettujen, suosittujen kirjailijoiden teokset rytmittävät vuotta. Uusia teoksia osataan odottaa, ja se näkyy positiivisesti myyntilistoilla”, sanoo Laura Karlsson, Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja.
Dekkareiden lisäksi painettujen kirjojen myyntilistalta löytyy esimerkiksi Tommi Kinnusen Pitkä aukea (WSOY 2026), Juhani Karilan Terapeuttini on ihmissusi (Siltala 2026), Jari Tervon Koiperhonen (Otava 2026) ja Rosa Liksomin Talo(Like 2026). Talo on myös tämän vuoden Finlandia-ehdokas.
Tietokirjallisuuden listoilla henkilöhahmoja, someilmiöitä ja yhteiskunnallisia teemoja
Sosiaalisesta mediasta tuttu Finanssiveli laajensi toimintaansa somesta kirjallisuuteen, ja teos Pako rahoitusalalta(Gummerus 2026) nousi painetun tietokirjallisuuden toiselle sijalle. Julkisuudesta tutun Jethro Rostedtin elämästä kertova Jethro - Makso mitä makso puolestaan on tietokirjojen äänikirjalistan ykkönen.
Yhteiskuntaa koetetaan ymmärtää tietokirjojen keinoin. Painettujen tietokirjojen listalla on esimerkiksi Minun Amerikkani(Tammi 2026) sekä Suomen historia (SKS Kirjat 2026) ja äänikirjojen listalla Sodan uusi kuningas: Droonilentäjänä Ukrainassa (Otava 2026).
Painettujen tietokirjojen listalle nousi Timo R. Stewartin Miksei kukaan tee mitään? Pohdintoja Gazan tuhosta(Gummerus 2026) ja Liisa Keltikangas-Järvisen Itsekkyyden aika: Miten yltiöyksilöllinen kulttuurimme sai meidät voimaan pahoin (WSOY 2026). Teokset ovat vuoden 2026 Finlandia-ehdokkaita.
”Hyvä kirja löytää lukijansa usein jo ennen palkintoehdokkuutta, ja osa tämänkin vuoden ehdokkaista on ollut myyntilistoilla jo aiemmin. Finlandia-ehdokkuus voi silti nostaa kirjan uuden yleisön tietoisuuteen ja kasvattaa näkyvyyttä ja kiinnostusta”, Karlsson kertoo.
Lasten ja nuorten kirjalistoilla tuttuja suosikkeja
Lasten ja nuorten painettujen kirjojen listan kärjessä on Venny Helénin Rambon talli: Valkean ratsun kirous (WSOY 2026). Äänikirjoina kiinnostivat suositut kirjasarjat, sillä listalla näkyy useampi Neropatin päiväkirja- ja Harry Potter -kirjasarjojen teos.
Mitä Suomi lukee -tilastot perustuvat kirjakauppojen myyntilukuihin kivijalka- ja verkkokaupoissa, lukuaikapalveluiden kuunnelluimpiin ja luetuimpiin kirjoihin sekä Lehtipisteen ja markettien myyntiin.
Tilastot kokoaa Kirjakauppaliitto ja niistä viestitään Instagramissa @mitasuomilukee -tilillä ja Facebookissa Mitä Suomi lukee -sivulla.
Tutustu kaikkiin tilastoihin ja kirjalistoihin! www.mitasuomilukee.fi
Lisätietoa
Laura Karlsson
Toimitusjohtaja, Kirjakauppaliitto ry
050 571 5511, laura.karlsson@kirjakauppaliitto.fi
Kirjakauppaliitto on kirja- ja paperikauppojen järjestö, joka tarjoaa jäsenilleen neuvonta-, koulutus- ja tietopalveluja sekä edistää lukemista.
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Yhteyshenkilöt
Laura KarlssonToimitusjohtajaPuh:+358 50 571 5511laura.karlsson@kirjakauppaliitto.fi
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Tietoja julkaisijasta
Kirjakauppaliitto on kirja- ja paperikauppojen järjestö, joka tarjoaa jäsenilleen neuvonta-, koulutus- ja tietopalveluja sekä edistää lukemista. www.kirjakauppaliitto.fi
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