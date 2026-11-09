Joukkorokotuspäivät sujuivat hyvin Keski-Suomessa - rokotukset jatkuvat tiistaina kuudella paikkakunnalla

Joukkorokotuspäivissä annettiin yhteensä 10 447 influenssarokotusta ja 4 700 koronarokotusta. Rokotuksia järjestettiin Jyväskylässä Sairaala Novassa sekä Jämsässä, Laukaassa, Saarijärvellä, Äänekoskella, Viitasaarella ja Keuruulla.

-Kaikilla seitsemällä rokotuspisteellä saatu palaute oli varsin positiivista. Rokotusten koettiin sujuvan hyvin, kertoo ylihoitaja Niina Ylönen-Käyrä.

Lauantain joukkorokotuspäivät oli tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille sekä 18 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille. Maksuttomia influenssarokotuksia annettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositusten mukaisesti 65 vuotta täyttäneille. Lisäksi voimakkaasti immuunipuutteisille 18 vuotta täyttäneille annettiin sekä influenssa- että koronarokotuksia.

Voimakkaasti immuunipuutteisia ovat henkilöt, joiden immuunijärjestelmää jokin sairaus, lääkehoito tai toimenpide on heikentänyt. Oikeus koronarokotukseen tarkistetaan aina rokotustilanteessa.

Ketkä ovat oikeutettuja rokotukseen? Lue lisää THL:n sivuilta.

Palokan neuvolan joukkorokotuspäivä onnistui myös hyvin

Myös raskaana oleville ja alle 7-vuotiaille lapsille Palokan neuvolassa järjestetty rokotuspäivä onnistui hyvin. Neuvolassa annettiin 1 047 influenssarokotusta ja kolme koronarokotusta.

-Rokotettavia saapui neuvolaan tasaisesti pitkin päivää. Palokassa järjestetään vielä kaksi joukkorokotuspäivää, 5.12.2026 ja 16.1.2027, kertoo palvelupäällikkö Tiina Kelin.

Palokan rokotuspäivät on tarkoitettu raskaana oleville, alle 7-vuotiaille lapsille, alle kuuden kuukauden ikäisten vauvojen samassa taloudessa asuville lähipiirin jäsenille sekä raskaana olevien puolisoille.

Aikuisten joukkorokotukset jatkuvat tiistaina kuudella paikkakunnalla tiistaina 10.11.

Maksuttomia influenssa- ja koronarokotuksia annetaan tiistaina 10.11. kello 12–17 Joutsassa, Petäjävedellä, Karstulassa, Kinnulassa, Pihtiputaalla ja Jyväskylän Huhtasuolla.

Rokotuspäivät on tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille sekä 18 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositusten mukaisesti.

Hyvinvointialue suosittelee rokotukseen oikeutettuja osallistumaan mahdollisuuksien mukaan joukkorokotuspäiviin. Rokotuksen voi ottaa missä tahansa hyvinvointialueen joukkorokotuspisteessä asuinkunnasta riippumatta. Poikkeuksena on Keuruun sosiaali- ja terveysasema, jossa rokotetaan vain Keuruun ja Multian asukkaita.

Rokotukset jatkuvat 18 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille rokotuksiin oikeutetuille riskiryhmiin kuuluville sekä varusmiehille ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittaville lauantaina 28.11

Seuraava joukkorokotuspäivä järjestetään suurilla rokotuspaikkakunnilla Jyväskylässä Sairaala Novassa sekä Jämsässä, Laukaassa, Saarijärvellä, Äänekoskella, Viitasaarella Keuruulla sekä Hankasalmella lauantaina 28.11. ja tiistaina 1.12. Joutsassa, Petäjävedellä, Karstulassa, Kinnulassa ja Pihtiputaalla. Tuolloin rokotuksia tarjotaan kaikille 18 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille rokotuksiin oikeutetuille riskiryhmiin kuuluville sekä varusmiehille ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittaville. Oikeus maksuttomaan kausirokotukseen tarkistetaan aina rokotustilanteessa.

Verkkoajanvaraus 65 vuotta täyttäneille on avautunut

Rokotusjärjestyksen mukainen verkkoajanvaraus avautui 65 vuotta täyttäneille maanantaina 9.11. kello 8 osoitteessa www.hyvaks.fi/asioi-verkossa.

Voimakkaasti immuunipuutteiset 18 vuotta täyttäneet voivat varata rokotusajan 30.11. saakka vain puhelimitse, ellei heillä ole ikänsä perusteella oikeutta verkkoajanvaraukseen.

Jos rokotusajan varaaminen verkossa ei onnistu, ajan voi varata jättämällä kiireettömän takaisinsoittopyynnön rokotusajanvarausnumeroon 014 336 5900.

Numero palvelee kaikkia muita keskisuomalaisia paitsi niitä, jotka hakeutuvat rokotukseen Keuruun sosiaali- ja terveysasemalle. Keuruulle aika varataan numerosta 040 123 8000.

Rokotusajanvarausnumerot palvelevat maanantaista perjantaihin kello 8–16. Puhelimitse ajan varaaville annetaan aika rokotusjärjestyksen mukaisesti.

Neuvolarokotukset ajanvarauksella

Hyvinvointialue toivoo erityisesti jyväskyläläisten ja muuramelaisten osallistuvan ensisijaisesti joukkorokotuspäiviin.

Muissa kunnissa alle 7-vuotiaat lapset ja raskaana olevat rokotetaan omassa neuvolassa ajanvarauksella. Influenssarokotukseen ovat oikeutettuja myös alle kuuden kuukauden ikäisten vauvojen samassa taloudessa asuvat lähipiirin jäsenet sekä raskaana olevien puolisot.

Neuvolassa voidaan samalla antaa myös koronarokote riskiryhmään kuuluvalle asiakkaalle. Jos rokotuksen ajan varaa sähköisesti, on tärkeää mainita myös koronarokotteen tarpeesta. Näin toimipisteeseen osataan varata riittävä määrä rokotteita.

Varaa aika verkossa

Neuvolan rokotusten verkkoajanvaraus on avoinna osoitteessa www.hyvaks.fi/asioi-verkossa.

Varaa aika puhelimitse

Neuvolan rokotusten puhelinajanvaraus on avoinna neuvola- ja seksuaaliterveyspalveluiden puhelinpalvelussa numerossa 014 266 0141.

Puhelinpalvelu on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8–14.