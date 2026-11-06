Fingrid vahvistaa länsirannikon sähköverkkoa vakauttavilla laitteilla

Tuulivoiman kasvu lisää tarvetta vahvistaa sähköverkon vakautta länsirannikolla. Alueella on käytössä, rakenteilla ja suunnitteilla lähes 8000 megawattia tuulivoimaa. Sähköjärjestelmää luontaisesti vakauttavia tahtikoneita alueella on kuitenkin vähän.

Tuulivoimaloilta puuttuu tahtikoneiden luonnollinen ominaisuus vastustaa jännite- ja taajuusmuutoksia. Sen vuoksi korkean tuulituotannon ja etenkin keskeytystilanteiden aikana alueellisesta verkosta voi tulla epästabiili ja verkkoviat voivat johtaa tuulipuistojen verkkoyhteyksien katkeamisiin.

Länsirannikolle Fingridin Arkkukallion ja Hirvisuon sähköasemille rakennettavat synkronikompensaattorit ovat sähköverkkoa vakauttavia laitteita, jotka tukevat verkon jännitettä ja auttavat sähköjärjestelmää selviytymään häiriöistä. Uudet laitokset täydentävät vuonna 2025 valmistunutta Kalajoen Jylkän synkronikompensaattoria ja vuonna 2027 valmistuvaa Kristinestadin staattista kompensaattoria (STATCOM).

Vakauttavat lisälaitteet vähentävät tarvetta rajoittaa tuulivoimatuotantoa silloin, kun osa verkosta on poissa käytöstä. Ne tukevat myös uuden tuuli- ja aurinkovoiman liittämistä verkkoon länsirannikon uusien 400 kilovoltin yhteyksien valmistuessa. Arkkukallion synkronikompensaattori valmistuu vuonna 2030 ja Hirvisuon vuonna 2031.

Uusilta tuuli- ja aurinkovoimalaitoksilta edellytetään verkkoa vakauttavia säätöominaisuuksia

Fingridin investointien lisäksi myös uusien voimalaitosten on tuettava sähköjärjestelmän vakautta. Lokakuusta 2026 lähtien uusilta tuuli- ja aurinkovoimaloilta on edellytetty verkkoa vakauttavia ominaisuuksia alueilla, joilla on paljon tuuli- ja aurinkovoimaa. Vaatimukset edellyttävät, että uudet tuuli- ja aurinkovoimalat varustetaan jatkossa vakauttavilla lisälaitteilla, esimerkiksi verkkoa tukevilla sähkövarastoilla.

Uudet vaatimukset eivät koske nykyisiä voimalaitoksia eivätkä työn alla olevia laitoksia, joilla on jo liittymissopimus.

Lisätietoja:

Timo Kiiveri, varatoimitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5136

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Aiempi tiedote aiheesta:

Uusilta tuuli- ja aurinkovoimalaitoksilta edellytetään verkkoa vakauttavia säätöominaisuuksia (25.9.)