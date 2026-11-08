Aluehallitus käsitteli osavuosikatsausta ja palautti valmisteluun lapsiperheen perhehoidon palkkiot
9.11.2026 12:06:57 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Aluehallitus merkitsi maanantaina tiedoksi tammi-syyskuun osavuosikatsauksen ja hyväksyi kumppanuussopimuksen Pirkanmaan kuntien ja Pirkanmaan liiton kanssa. Hallitus päätti palauttaa uudelleen valmisteluun osavuorokautisen, lapsiperheen kotona toteutettavan perhehoidon käyttöönoton ja palkkioperusteet.
Tammi-syyskuun osavuosikatsauksen perusteella hyvinvointialueella pääsee moniin palveluihin viime vuotta sujuvammin. Työikäisten sosiaalipalveluissa keskimääräinen odotusaika sosiaalityöntekijän tapaamiseen on lyhentynyt vuodentakaiseen verrattuna. Myös suun terveydenhuollossa hoitoon pääsy on viime vuodesta parantunut. Perusterveydenhuollossa hoitoon pääsy on sen sijaan pysynyt pääosin ennallaan mutta hoidon jatkuvuus on parantunut. Henkilöstön suositteluhalukkuutta mittaavassa eNPS-luvussa ja sairauspoissaolojen vähentämistavoitteessa ei ole vielä saavutettu tälle vuodelle asetettuja tavoitteita. Sairauspoissaolojen vähentämiseksi on käynnistetty uusia toimenpiteitä. Talouden ylijäämäennuste on hiukan talousarviota pienempi, mutta taseessa olevat alijäämät voidaan kattaa.
Aluehallitus hyväksyi maanantaina kumppanuussopimuksen Pirkanmaan liiton ja alueen kuntien kanssa. Sopimuksessa määritellään yhteistyön tavoitteet, periaatteet, rakenteet ja toimintamallit. Tavoitteena on edistää Pirkanmaan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja osallisuutta sekä varmistaa vaikuttavat ja yhteen sovitetut palvelukokonaisuudet. Sopimuksen strategisina tavoitteina ovat muun muassa lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen, ikääntyneiden toimintakyvyn ja kotona asumisen tukeminen sekä kriittisten palvelujen turvaaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen.
Kaupin tonttikaupasta päätettiin uudelleen
Aluehallitus päätti uudestaan Kaupin yliopistolliselle sosiaali- ja terveysasemalle ostettavasta tontista. Asiaa käsiteltiin jo aiemmin aluehallituksessa, mutta päätöksenteon jälkeen käsittelyssä todettiin muotovirhe, joten asiasta piti päättää uudelleen. Tontti ostetaan Tampereen kaupungilta osoitteesta Kuntokatu 3, ja se sijaitsee Tays Keskussairaalan vieressä. Kauppahinta on kolme miljoonaa euroa. Kaupunki purkaa tontilla nykyisin olevat rakennukset.
Hallitus päätti äänestyksen jälkeen palauttaa uudelleen valmisteluun osavuorokautisen, lapsiperheen kotona toteutettavan perhehoidon käyttöönoton ja palkkioperusteet. Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityksen mukaan.
Yhteyshenkilöt
Kontio MikaKonsernijohtajaPuh:044 4729 923mika.kontio@pirha.fi
Tainio HannaAluehallituksen puheenjohtajaPuh:050 5671624hanna.tainio@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
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